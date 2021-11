Le chaos au gouvernement rouvre le conflit des retraites et enchante la réforme du travail

11/12/2021

Le à 19:50 CET

Rafa Bernardo

Il reste très peu de temps au gouvernement pour préparer deux réformes importantes, les retraites et le marché du travail, et les déséquilibres internes au sein de l’exécutif menacent de faire dérailler les deux processus. Dans le cas des retraites, la demande controversée de Bruxelles d’allonger la période de calcul avec laquelle le montant des retraites est fixé ont rouvert les tensions politiques qui, à ce sujet, secouaient le gouvernement de coalition il y a un peu moins d’un an : dans les dernières heures , de hauts responsables de United We Can, tels que le ministre Ione Belarra ou le secrétaire d’État Nacho lvarez, ont averti qu’ils n’accepteraient pas une augmentation comme celle qui a été soulevée la dernière fois. Mais le problème sous-jacent se trouve dans les tables de dialogue social, avec les employeurs et les syndicats, où il faut travailler les accords souhaités, qui s’éloignent après les derniers faux pas de l’Exécutif, selon des sources de la négociation consultées par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média.

Dans les retraites, l’issue est imminente : le délai pour parvenir à un pacte est limité, en principe, à ce lundi, au cours duquel une réunion est déjà programmée. L’intention du gouvernement – soulignent ces sources – est proche négociation Ce jourQu’il y ait un accord ou non, même si en principe il serait possible de se donner quelques jours de marge supplémentaires ; et précisément le manque de temps, désormais ajouté à la lutte politique, sont les facteurs qui jouent contre le consensus.

Ce qui fait débat, c’est le mécanisme d’équité intergénérationnelle, élément clé du système pour garantir la pérennité des retraites mais que le gouvernement a présenté moins de deux semaines après l’expiration du délai. Sa conception (une augmentation temporaire des cotisations des travailleurs et des entreprises pour accumuler des ressources permettant de payer les retraites de la génération du « baby-boom ») est appréciée des syndicats, mais pas des employeurs : « Les organisations de PDG ne vont pas accepter quelque chose qui ne pèse que sur les quotas », affirment-ils avec insistance depuis le dialogue social. De plus, bien que ce qui est discuté à la table n’ait rien à voir avec la période de calcul, le la controverse politique contamine la négociation: « Cette sainete entre certains membres du Gouvernement et d’autres n’arrange rien du tout », assurent-ils.

Nouveau rendez-vous hebdomadaire

Les perspectives sont donc sombres dans les retraites, mais les choses ne vont pas mieux en termes de réforme du travail, car la crise gouvernementale entre les vice-présidentes Nadia Calviño et Yolanda Díaz pour le contrôle de la négociation et de son contenu a généré un système de dialogue surchargé et peu pratique, qui vient d’obliger tous les interlocuteurs à autoriser un jour de plus par semaine pour fluidifier le travail, comme EL PERIÓDICO DE ESPAÑA l’a appris : à la réunion du mercredi, il s’ajoutera désormais un autre vendredi. L’effet d’ajouter deux autres interlocuteurs du Gouvernement (Économie et Inclusion) à la table des syndicats, du patronat et du Travail, qui fonctionnait à un bon rythme ces derniers mois, rend la négociation très difficile, selon l’un des négociateurs : ne prend aucune décision; lorsqu’une proposition est faite, les trois du gouvernement se regardent et ils disent ‘nous devons en parler’. Avant, les choses étaient ficelées à la volée, et maintenant il faut attendre qu’ils étudient les enjeux dans leurs réunions internes pour avancer », se plaint-il.

Aux obstacles de la nouvelle procédure s’ajoute l’effet perturbateur que la proposition sur l’ertes présentée par le gouvernement à la table de mercredi dernier a eu chez les agents sociaux, très différent de celui dont on discutait jusqu’à présent : un mécanisme complexe expliqué aux 27 pages, qui remplacent les deux pages et demie de la formule précédente. Encore une fois, le La tricéphalie exécutive entrave aux syndicats et aux employeurs : « Nous avions beaucoup de doutes sur votre document, mais lorsque nous les avons soulevés, personne ne nous a répondu de manière concluante. Certaines choses ont été interprétées d’une manière par les syndicats et d’une manière très différente par les employeurs, et elles savoir nous sortir du doute. », assure un interlocuteur. « Avec lesquels ils ont craqué de présenter une proposition aussi différente, je ne pense pas qu’ils osent la ramener », dit un autre des négociateurs, et un troisième conclut : « l’idée est folle, elle ne plaît ni aux syndicats ni aux entreprises et c’est un mélange bizarre entre ERTE et ERE. » Au gouvernement ils admettent que la proposition devra être modifiée avant de revenir à la table, et c’est pourquoi, en principe, lors de la prochaine réunion l’erte sera parquée pour discuter d’un autre des grands chapitres ouverts dans la négociation : la temporalité et entraînement.

Et c’est la conjonction de ces trois facteurs (l’importance des dossiers encore en suspens, le manque de temps – il ne reste qu’un peu plus d’un mois avant la fin de l’année, date à laquelle Bruxelles réclame la réforme – et la volonté du gouvernement auto-interférence) que Que font-ils augmenter le pessimisme des négociateurs, qui, il y a quelques jours à peine, était modérément optimiste quant à un accord. L’ambiance est désormais bien différente : « Si on passait trois jours à se disputer à propos d’une virgule, imaginez le temps qu’il nous faudrait pour débattre des pages et des pages d’une proposition d’erte présentée par surprise », déplore l’un d’eux ; « Depuis quelques semaines, les réunions se durcissent, le temps est de moins en moins long et de nouveaux éléments sont introduits dans une négociation très complexe, dans laquelle chaque retouche modifie un élément différent », explique un autre. Et bien qu’ils aient demandé plus de temps pour la négociation et que certains dossiers complexes soient reportés, ils assurent qu’ils se heurtent au refus de l’Exécutif : « L’Europe se moque de savoir si nous avons l’accord avant Noël ou le 15 février, car à Bruxelles ils préfèrent les réformes convenues ; c’est là que réside le problème, dans la mesure où le gouvernement ne veut pas attendre parce qu’il ne veut pas que l’arrivée des fonds européens soit reportée. Ils veulent continuer à être les premiers, comme ils l’ont été en signant l’Accord opérationnel », explique l’un des négociateurs consultés.