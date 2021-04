Le chaos bruxellois alors que la police à cheval charge des personnes enfreignant les règles de verrouillage – VIDEO | Monde | Nouvelles

Des images vidéo partagées sur les réseaux sociaux ont montré des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour briser des foules de jeunes au Bois de la Cambre, à la périphérie de Bruxelles, alors que les cas de Covid se multiplient sur le continent. La nation européenne a mis en place des règles de verrouillage du «niveau d’alarme quatre» qui empêchent les rassemblements publics de plus de quatre personnes. Des policiers armés de gaz lacrymogène et de matraques ont été vus chargeant des foules à cheval alors que les foules huaient et jetaient des bouteilles sur la police.