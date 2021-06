Le chaos de la course à la mairie de New York: Eric Adams, Andrew Yang, vote par classement, et plus

Si vous êtes juste à l’écoute de la course à la mairie de New York, bienvenue. Les enjeux sont élevés et tout est incroyablement étrange.

Andrew Yang, le leader incontesté qui a fait campagne sur des idées telles que la création de maisons de collaboration TikTok et la transformation de New York en un hub de crypto-monnaie, est furieux que les gens n’aient pas remarqué qu’Eric Adams ne semble pas avoir de baignoire. Il y a des questions en cours sur l’endroit où Adams, le président de l’arrondissement de Brooklyn et leader actuel, vit même – et il y a aussi de plus grandes questions à son sujet: s’il est éthique, si son mantra dur contre le crime est bon pour le moment, et qu’est-ce qui est l’affaire avec lui et les rats.

Kathryn Garcia, une autre chef de file et ancienne commissaire à l’assainissement, a expliqué il y a des années comment elle “était tombée amoureuse des ordures” et a suggéré que les restaurants devraient être avertis avant les inspections. Les progressistes se sont alignés derrière trois candidats différents, atterrissant finalement sur Maya Wiley, avocate et militante, après que des scandales eurent tourné autour des deux autres.

Un peu d’étrangeté parmi les candidats de longue haleine est une chose. Mais Adams, Yang, Garcia et Wiley sont les leaders apparents de la course. De plus, New York expérimente pour la première fois le vote préférentiel. Et il y a aussi une primaire républicaine, ce qui est également bizarre, mais nous n’y entrerons pas : celui qui remporte la primaire démocrate a de fortes chances de remporter les élections générales à l’automne.

C’est une grande élection. La ville de New York a été l’un des endroits les plus dévastés par la pandémie de Covid-19 ; la ville fait face à un long et difficile chemin de retour. L’été dernier, c’était l’un des épicentres du mouvement Black Lives Matter, et la ville a vu des appels massifs à la réforme de la police. Maintenant, de nombreux candidats appellent à davantage de policiers, car les électeurs se disent préoccupés par la criminalité. Adams, un ancien policier, soutient même le stop-and-frisk, une pratique policière qui a fait l’objet de batailles judiciaires dans un passé pas si lointain de la ville et qui s’est avérée cibler de manière disproportionnée les jeunes de couleur.

C’est un moment sérieux, et beaucoup de ce qui se passe n’est manifestement pas sérieux. C’était gênant et drôle quand Yang et Garcia ont fait campagne ensemble pendant le week-end, et Yang a dit à ses partisans de faire d’elle leur choix n ° 2 (elle a refusé de rendre la prétendue faveur).

Mais ce qui se passe lors des élections de mardi va avoir un impact réel sur la vie de millions de personnes, dont beaucoup ont vu leur vie et leurs moyens de subsistance changer au cours des 18 derniers mois. Le cirque a été amusant à regarder. Mais dans le contexte actuel, c’est aussi tragique.

Une grande partie du printemps 2020 a été une symphonie de sirènes. La catastrophe sanitaire de Covid-19 s’est accompagnée d’une catastrophe économique : la ville a perdu plus de 600 000 emplois l’année dernière et les petites entreprises des cinq arrondissements ont fermé à jamais. De nombreux résidents sans papiers de la ville n’ont pas reçu beaucoup, voire aucun, de soutien du gouvernement. New York fait face à des batailles difficiles contre l’itinérance, une crise du logement abordable et une augmentation des crimes violents.

Pour être clair, New York n’est pas mort, et ce n’est pas non plus un trou infernal infesté de crimes. L’ambiance est beaucoup plus légère. Et c’est vraiment amusant de regarder une partie du spectacle de la politique de la ville : Aimez ou détestez Andrew Yang, il fournit beaucoup de fourrage. (Quelle est la meilleure station de métro ? Que pensons-nous des personnes qui ont quitté la ville pendant la pandémie ?)

Parfois, les élections dérapent un peu, ce qui n’est pas un phénomène nouveau dans les courses à la mairie de New York. En 2013, par exemple, Anthony Weiner a dominé une grande partie de la primaire démocrate avant que sa campagne ne soit finalement anéantie par une nouvelle série de scandales de sexting. Quant à savoir pourquoi cette course est devenue si chaotique, il n’y a pas une seule réponse claire. Certaines des personnalités politiques que les gens pensaient susceptibles de gagner ne semblent pas avoir beaucoup de chance, ou elles ne se présentent même pas. Pendant une grande partie de la course, les médias se sont concentrés sur le favori Yang, les nombreux autres candidats se disputant l’attention. Et nous sortons de plus d’un an de troubles ; tout sur tout semble étrange et incertain.

Mais il y a de vrais problèmes à régler. Les électeurs disent dans les sondages qu’ils sont préoccupés par des problèmes tels que la sécurité publique, le logement abordable et la reprise continue de Covid-19 – à la fois arrêter la propagation de la maladie et, à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, rouvrir les entreprises et relancer l’économie et fonctionnement. Plus de 50 000 sans-abri vivent dans des refuges municipaux ; plus d’un million d’enfants fréquentent un système scolaire qui n’a pas encore tout à fait compris comment les cours fonctionneront à l’automne ; et si et quand les moratoires sur les expulsions liés à la pandémie prendraient fin, des milliers de personnes pourraient perdre leur logement. Le maire s’occupe de tâches grandes et petites, de la supervision d’un budget de plusieurs milliards de dollars à l’élaboration d’un plan en cas de neige.

Le maire gère les tâches, grandes et petites, de la supervision d’un budget de plusieurs milliards de dollars à l’élaboration d’un plan pour quand il neige

Cela peut être difficile à voir dans cette élection. Prenons l’exemple d’Adams, qui s’est imposé comme la figure la plus susceptible de remporter la primaire et, éventuellement, la mairie.

Adams est, à tout le moins, un peu bizarre. Il se réfère à lui-même à la troisième personne, a déjà fait une démonstration grossière de ses efforts pour lutter contre les parasites et dit des choses bizarres. Henry Siegel du Daily Beast a récemment rédigé un profil vraiment accrocheur d’Adams qui le décrit comme un “ancien flic, républicain et admirateur de Louis Farrakhan et végétalien actuel”.

Mais le cirque autour d’Adams obscurcit parfois les implications de ses idées politiques et de sa rhétorique. Un clip de lui récemment refait surface lors d’un forum du maire a montré à Adams que l’apprentissage à distance pourrait signifier qu’un seul enseignant est nécessaire pour enseigner à 300 à 400 élèves à la fois. (Il a depuis déclaré qu’il s’était mal exprimé.) Une grande partie de son discours de clôture aux électeurs a été de les effrayer au sujet du crime. On ne sait pas s’il gagne, s’il envisage de porter une arme avec lui ou non. Ou, s’il perd, s’il n’essaiera pas de semer le doute sur les résultats.

Dans le même temps, Adams bénéficie d’un grand soutien parmi les électeurs noirs, dont certains vivent dans les communautés les plus touchées par les décisions de la mairie en matière de criminalité et de police. Il est un incontournable à New York depuis longtemps et il a gagné la confiance de beaucoup, même si des questions sur son passage au gouvernement de l’État persistent.

Les conservations autour des autres candidats se sont concentrées sur d’autres compromis. Bien que Garcia soit peut-être plus modérée que certains progressistes l’auraient souhaité, elle connaît également bien les leviers du gouvernement municipal, au point que Yang a déclaré qu’il voulait qu’elle travaille pour lui s’il gagne. Wiley a peut-être bondi en fin de course, mais il est difficile de ne pas se demander si ses chances auraient pu être meilleures si la gauche s’était alignée derrière elle plus tôt.

Yang a déclaré qu’il pensait qu’une partie de sa couverture était injuste et qu’il avait raison dans une certaine mesure. Cependant, une partie de cela est également une conséquence de son précédent statut de favori – tout comme l’accent est mis maintenant sur Adams. Et parfois, pendant la campagne électorale, les gens disent simplement la mauvaise chose.

La course primaire a connu toutes sortes de virages. Scott Stringer, le contrôleur de la ville de New York autrefois considéré comme un choix progressiste probable, a été touché par des allégations d’inconduite sexuelle, bien qu’elles ne lui aient pas coûté tout son soutien. La campagne de Dianne Morales a presque été auto-cannibalisée par les tentatives de syndicalisation de ses employés et sa gestion de la situation. Ces types de développements ont été révélateurs. Mais beaucoup de manigances ont également été gênantes. Le point de vue de Yang sur ce qu’est une bodega est beaucoup moins important que de savoir si son plan de revenu de base universel pour les New-Yorkais à faible revenu fonctionnerait réellement ou qu’il dénonce la violence contre les Américains d’origine asiatique.

Il faudra probablement des jours, voire des semaines, avant que le résultat des élections ne soit connu. Mais il y aura probablement du temps pour la réflexion même une fois que les résultats seront connus.

New York a été l’un des endroits notables où les progressistes ont pris pied ces dernières années, non seulement au niveau de la ville mais aussi au niveau de l’État, où le gouverneur Andrew Cuomo a finalement vu son pouvoir contrôlé. Mais la gauche n’a pas été particulièrement réussie dans cette course à la mairie, mettant même beaucoup de temps à débarquer sur un candidat.

Avec l’hôtel de ville probablement perdu pour la gauche, il semble que l’une des figures progressistes les plus puissantes de la politique de la ville de New York soit sur le point d’être Jumaane Williams, l’avocat public de la ville qui est susceptible de gagner sa course, et peut-être l’un des progressistes en lice pour contrôleur, comme Brad Lander. Qui atterrira au conseil municipal comptera aussi. La rhétorique anti-policière n’a pas nécessairement été un désastre pour la gauche ; la course a été si folle qu’il sera presque impossible de lire autant dans les résultats.

La course a été une course si folle qu’il sera presque impossible de lire autant dans les résultats

Dans une certaine mesure, les New-Yorkais vont toujours détester leurs maires. Voir : Bill de Blasio, le maire actuel, dont la cote d’approbation est dans les années 30. La liste des plaintes concernant de Blasio est interminable – sa gestion de la mort d’Eric Garner, sa gestion de la crise des sans-abri, ses habitudes de gym. Et être maire est un travail difficile et souvent ingrat. Cela n’a pas été historiquement une bonne plate-forme pour lancer une carrière politique nationale. Voir : Rudy Giuliani, Michael Bloomberg et, encore, de Blasio.

Les bouffonneries issues de cette élection ont donné à tout le monde un sursis, mais le prochain maire, quel qu’il soit, héritera d’un gros travail pour aider la ville à se reconstruire en plus de faire face à toutes les bizarreries et défis préexistants. Regarder les candidats dans cette course a parfois été amusant, mais le travail qui attend le vainqueur ne l’est pas.