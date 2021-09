Le chaos de la vue alors que deux hôtes quittent la scène à mi-épisode après des tests COVID positifs

Joy Behar a ensuite annoncé que Sunny Hostin et Ana Navarro ont toutes deux été testées positives pour COVID malgré leur vaccination. Hostin et Navarro étaient assis d’un côté de la table, avec Behar et Sara Haines de l’autre avec une place au centre pour la vice-présidente Kamala Harris. Behar et Haines ont pris l’habitude de répondre aux questions du public pour passer le temps jusqu’à ce que Harris vienne pour l’interview. La situation s’est transformée en une décision pour que l’entretien ait toujours lieu, mais pour être aussi sûr que possible, l’entretien s’est déroulé à distance, avec Harris dans le bâtiment mais dans une autre pièce.