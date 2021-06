Le chaos de l’UE alors que Swexit devient réalité tandis que les eurosceptiques gagnent du terrain : « Changement rapide » | Monde | Nouvelles

in

La Suède condamne l’UE à l’appel des États à déterminer le salaire minimum

Le paysage politique de la Suède évolue à un rythme jamais vu auparavant. Cette semaine, le pays a plongé dans une crise généralisée après qu’un affrontement sur la politique du logement a entraîné un parlement fragmenté. Le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven a vu 181 députés voter contre lui.

Il a maintenant une semaine pour décider s’il doit convoquer des élections anticipées ou démissionner et se diriger vers la construction d’une nouvelle coalition gouvernementale.

Alors que la position politique autrefois stable du pays s’effondre, les démocrates suédois d’extrême droite (SD) ont considérablement gagné en influence et en attention.

Les pays européens ont vu des partis nationalistes de droite gagner du terrain ces dernières années, la pandémie de coronavirus ayant accéléré le processus.

Le SD est, comme d’autres partis de droite sur le continent, farouchement opposé à l’UE et de plus en plus confiant pour exprimer ses critiques.

En échange de ce SD et de son leader Jimmie Åkesson ont gagné en popularité auprès du public et d’une poignée de politiciens suédois.

M. Åkesson a récemment persuadé trois autres chefs de partis d’opposition qu’ils auront besoin de son soutien pour prendre le pouvoir à M. Löfven lors d’une élection.

En cas de succès, SD pourrait pousser un programme anti-UE au cœur du parlement suédois, suscitant des craintes parmi les hauts gradés bruxellois.

S’adressant à Politico, Tommy Möller, politologue à l’Université de Stockholm, a expliqué comment un changement immédiat pourrait arriver.

JUSTIN: Frexit fureur alors que la loi européenne interdit les étiquettes alimentaires françaises : “Je veux que nous mangions de la merde !”

Il a déclaré: “C’est définitivement un moment de formation au sein de la politique suédoise.

« Le paysage change rapidement.

SD est entré au Parlement pour la première fois en 2010.

À l’époque, la fête semblait vouée à l’échec.

Alors que M. Åkesson prenait de l’ampleur, l’ancien chef du Parti modéré Fredrik Reinfeldt, Premier ministre suédois de 2006 à 2014, a qualifié le SD de « force xénophobe » et a refusé de discuter de politique avec eux.

Il est vrai que SD était auparavant un mélange désordonné d’éléments peu recommandables.

Lorsque M. Åkesson a rejoint le parti en 1995, celui-ci comprenait plusieurs personnalités néonazies.

Depuis qu’il est devenu leader en 2005, il a purgé le parti des personnes qui ont fait des déclarations racistes.

Le SD a vraiment gagné en popularité en 2015 au milieu de la crise migratoire en Europe et de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile entrant en Suède qui en a résulté.

Cela a provoqué un changement d’approche pour les modérés, ainsi que pour leurs partenaires de longue date, les démocrates-chrétiens et les libéraux.

Ulf Kristersson, devenu leader modéré en 2017, a initialement rejeté la collaboration avec SD.

Cependant, depuis qu’il a perdu de justesse une élection face à M. Löfven en 2018, il a lentement changé de direction, devenant de plus en plus clair ces derniers mois qu’il est désormais prêt à rechercher le soutien du SD pour éviter une nouvelle défaite.

La série d’événements tombant entre les mains de SD semble grave pour l’UE.

En 2018, Peter Helmut, un démocrate suédois local, a averti que le comportement du bloc face au Brexit pourrait déclencher le propre départ de la Suède.

S’adressant au programme Today de BBC Radio 4, il a déclaré: “Nous n’avons aucune confiance dans l’UE.

“Nous ne pensons pas qu’ils devraient nous dire quoi faire en Suède, les lois et ainsi de suite.

“Oui, nous voulons quitter l’UE. Vous l’appelez Brexit, nous l’appelons Swexit.

“Pourquoi y a-t-il des problèmes dans les pourparlers ? Ce n’est pas la Grande-Bretagne. C’est l’UE qui pose le problème.”

Selon le « Poll of Polls » de Politico, le SD occupe actuellement la troisième place avec 19 %, contre 25 % pour les sociaux-démocrates de M. Löfven.

Les modérés de M. Kristersson traînent légèrement derrière à 22%, révélant à quel point les marges sont faibles entre les parties très différentes.