Le chaos de l’UE révélé alors que Bruxelles ordonne d’agir contre le Belarus | Politique | Nouvelles

La Lituanie a déclaré que le temps de la rhétorique était «terminé» et a appelé Bruxelles à prendre des mesures concrètes en représailles à l’incident. Son président Gitanas Nausėda a déclaré que le détournement du vol était un «terrorisme d’État» contre la communauté européenne. Il a ajouté: «Je pense que le temps des expansions rhétoriques et vocales est passé – c’est fini.

«Nous avons besoin d’actions claires pour changer le modèle de comportement de ce régime très dangereux.»

Cela vient après que le vol Ryanair, transportant plus de 170 passagers de la Grèce à la Lituanie, ait reçu l’ordre d’atterrir en Biélorussie après avoir signalé une bombe à bord.

L’avion de ligne a été intercepté par un avion de combat Mig-29 peu de temps avant de quitter l’espace aérien biélorusse et a reçu l’ordre d’atterrir à Minsk.

Quand cela s’est produit, le militant de l’opposition Roman Protasevich, 26 ans, a été arrêté par les services de sécurité de l’État.

À Bruxelles, les dirigeants de l’UE devraient discuter des plans de réponse du bloc à l’incident, notamment l’interdiction des vols au-dessus de la Biélorussie et empêcher son transporteur national, Belavia, d’atterrir dans les aéroports européens.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé plus tôt aujourd’hui que toutes les compagnies aériennes britanniques devraient cesser de voler dans l’espace aérien biélorusse et interrompu tous les vols directs vers le pays.

Les eurocrates sont de plus en plus pressés d’imposer des sanctions tout aussi sévères, la stratégie des affaires étrangères de l’UE montrant des signes de lenteur.

En arrivant au sommet des dirigeants de Bruxelles, le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré: «De toute évidence, ce soir, le problème immédiat qui nous attend est l’effroyable activité imprudente et inacceptable du gouvernement biélorusse hier, qui a forcé la chute d’un avion de Ryanair et l’arrestation de Raman Protosevich.

“Nous appelons à sa libération immédiate. Nous pensons que cette action est contraire à tous les principes de démocratie, de liberté d’association, de liberté d’expression et également en danger, les citoyens européens et l’équipage de cet avion et son comportement qui est inacceptable.”

“De nombreux dirigeants en discuteront ce soir et, d’un point de vue irlandais, nous demanderons une réponse très ferme et forte à cette action”, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu’il espérait que l’UE pourrait parvenir à une décision sur la manière de réagir.

Il a déclaré: «Ce qui s’est passé est un scandale international, la vie de civils européens était en danger. Cela n’est pas acceptable et c’est pourquoi nous avons mis le débat sur les sanctions sur la table du Conseil européen.

Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que le «détournement» par la Biélorussie nécessitait une réponse «ferme et unie» de la part des pays de l’UE.

Ryanair a également qualifié la décision de la Biélorussie, qui aurait été ordonnée par son président Alexander Lukashenko, de «détournement d’avion parrainé par l’État».

Le chef de la compagnie aérienne Michael O’Leary a déclaré à la radio irlandaise Newstalk: «Il semble que l’intention des autorités était de renvoyer un journaliste et son compagnon de voyage.

«Nous pensons que certains agents du KGB ont également été déchargés à l’aéroport.»