Le chaos des points de contrôle de sécurité de l’aéroport d’Atlanta alors qu’un homme attrape une arme à feu et qu’elle explose

Un passager en attente d’une fouille au principal point de contrôle de sécurité de l’aéroport d’Atlanta est arrivé dans son sac et a saisi une arme à feu, qui s’est déclenchée, provoquant le chaos parmi les voyageurs et provoquant un arrêt temporaire au sol de la FAA sur les vols samedi après-midi, ont déclaré des responsables. L’homme s’est enfui.

L’homme, identifié plus tard comme un criminel condamné, a couru avec l’arme du point de contrôle et s’est échappé par une sortie de l’aéroport, a déclaré la Transportation Security Administration. Les autorités ont déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un incident avec un tireur actif et ont qualifié la décharge d’accidentelle.

La police a déclaré plus tard qu’elle avait émis un mandat d’arrêt contre le passager, Kenny Wells, 42 ans.

Le commandant de la police de l’aéroport, le major Reginald Moorman, a déclaré que Wells était recherché pour port d’arme dissimulée dans un aéroport commercial, possession d’une arme à feu par un criminel condamné, déchargement d’une arme à feu et conduite imprudente.

« Nous poursuivons activement cette personne au moment où nous parlons », a déclaré Moorman lors d’un point de presse samedi soir avec la TSA et les responsables de l’aéroport.

La décharge a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux alors que des voyageurs alarmés ont publié des vidéos sur Twitter et d’autres sites montrant et décrivant des moments de chaos et de confusion à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, l’un des plus fréquentés du pays.

Les autorités ont déclaré que trois personnes avaient subi des blessures mineures, dont une personne qui est tombée dans la zone de l’atrium de l’aéroport, loin du point de contrôle, et deux se sont plaintes d’essoufflement. La police a déclaré qu’ils devaient travailler au contrôle des foules jusqu’à ce que les choses se calment.

Un responsable de la TSA a déclaré que personne n’avait été abattu.

« Nous avons eu la chance que lorsque l’arme à feu a explosé, personne n’a été grièvement blessé », a déclaré Robert Spinden, directeur de la sécurité fédérale de la TSA pour la Géorgie, lors du briefing à l’aéroport. Les autorités n’ont pas immédiatement révélé le type d’arme impliquée.

Les utilisateurs des médias sociaux ont signalé qu’il y avait de longues files d’attente par la suite et des vols manqués pour certains. L’incident est survenu avant le pic de la saison des vacances de Thanksgiving, car les gens font toujours face aux préoccupations de voyager en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

Bien que la FAA ait ordonné un arrêt temporaire au sol, les responsables de l’aéroport ont déclaré que les opérations n’avaient jamais cessé et que l’aéroport n’avait pas fermé. Ils ont déclaré que l’aéroport avait repris ses activités normales en moins de deux heures.

Le communiqué de la TSA a déclaré que tout avait commencé lorsque le passager était sur le point de subir une fouille de sac par un responsable à 13h30 au point de contrôle principal de l’aéroport après qu’une radiographie ait détecté ce qui a été décrit comme un « article interdit ».

« Il a conseillé au passager de ne pas toucher à la propriété, et alors qu’il ouvrait le compartiment contenant l’objet interdit, le passager s’est précipité dans le sac et a saisi une arme à feu, à quel point elle s’est déchargée. Le passager a ensuite fui la zone », selon le déclaration.

L’Atlanta Journal-Constitution a rapporté que les utilisateurs des médias sociaux se sont précipités de l’aéroport dans le chaos après avoir entendu le coup de feu. Une vidéo publiée sur Twitter montrait des personnes sortant du terminal en courant, certaines regardant anxieusement en arrière.

Après que la police d’Atlanta ait donné le feu vert, les opérations normales ont repris à l’aéroport avant 15 h 30, la TSA a déclaré que tous les passagers devaient être à nouveau contrôlés.

La TSA a déclaré que l’incident souligne l’importance pour tous les passagers de vérifier leurs effets personnels à la recherche d’articles dangereux avant de partir pour l’aéroport. Les passagers pris avec des armes à feu aux points de contrôle des aéroports encourent une sanction civile. La TSA indique que les armes à feu peuvent être autorisées dans les bagages enregistrés lorsqu’elles sont déchargées et emballées dans un étui rigide verrouillé.

Le mois dernier, des responsables fédéraux ont signalé une augmentation des saisies d’armes à feu à l’aéroport d’Atlanta, dans le cadre d’une année record pour le nombre d’armes détectées aux points de contrôle de sécurité des aéroports.

La TSA a déclaré avoir saisi 391 armes à feu à l’aéroport Hartsfield-Jackson au cours des neuf premiers mois de 2021. Cela était en hausse par rapport à 220 l’année dernière, lorsque le nombre de passagers avait considérablement diminué en raison de la pandémie. Mais c’était aussi un grand bond par rapport à 2019, lorsque 323 armes à feu ont été saisies à Atlanta.

À travers le pays, a déclaré la TSA, elle avait empêché 4 495 passagers aériens de transporter des armes à feu sur leurs vols le 3 octobre de cette année, dépassant le record précédent de 4 432 armes à feu capturées aux points de contrôle en 2019.

Le communiqué de presse de l’agence le mois dernier a noté que le record avait été atteint malgré une baisse continue du nombre de passagers en raison de la pandémie. Les autorités n’ont offert aucune explication ou théorie sur la flambée des saisies d’armes à feu.

Hartsfield-Jackson est l’un des aéroports les plus fréquentés du pays, bien que d’autres aéroports américains rivalisent avec ses chiffres de contrôle des passagers. L’aéroport international de Dallas Forth Worth était deuxième sur la liste de la TSA, avec 232 armes à feu saisies le 3 octobre.

