Le chaos d’Heathrow alors que les passagers sont «terrifiés à l’idée d’attraper Covid» dans des zones d’attente bondées | UK | Nouvelles

Des personnes venant de pays de la liste orange ont raconté comment elles avaient été forcées de s’asseoir à côté des arrivées de pays de la liste rouge dans les zones d’attente de l’aéroport le plus achalandé du Royaume-Uni. Des milliers de Britanniques se sont précipités vers les aéroports aujourd’hui alors que les restrictions de voyage étaient levées. Au moins 340 vols sont partis d’Heathrow et de Gatwick tandis que des milliers de passagers sont arrivés dans les terminaux uniquement pour être emballés dans les couloirs comme des sardines.

Les photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré un manque évident de distanciation sociale dans les zones d’attente.

Le journaliste Steve Myall s’est rendu à Heathrow depuis New York avec sa famille et a décrit des scènes de chaos total.

Il a dit que le personnel lui avait dit de rejoindre une file de personnes avec un temps d’attente de plus d’une heure.

Et il a révélé comment l’aéroport mélangeait les arrivées des pays figurant sur la liste orange avec celles de la liste rouge.

Il a tweeté “On nous a demandé d’aller s’asseoir quelque part pendant qu’un parent fait la queue. On nous a demandé de nous asseoir avec une famille qui vient d’arriver d’un pays de la liste rouge.”

Il a également affirmé que seuls 10 des 35 bureaux des forces frontalières étaient occupés pendant son séjour à 6 heures du matin.

Une personne arrivée d’Afrique du Sud a également décrit un système désordonné en place à Heathrow.

LIRE LA SUITE: Verrouillage facilité: excellente escapade à lancer lundi – et voici comment

Les rapports interviennent alors que le patron d’Heathrow a exhorté aujourd’hui le gouvernement à ouvrir davantage d’itinéraires de voyage et à simplifier les obstacles de test nécessaires pour voler.

Les ministres n’ont placé que 12 pays sur la liste verte, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme sûrs pour les voyages et que les gens ne sont pas tenus de mettre en quarantaine à leur retour au Royaume-Uni.

Heathrow a déclaré que la réouverture limitée signifiait qu’il y avait 11 000 personnes par avion lundi, contre 7 000 par jour la semaine dernière.

Mais les chiffres étaient bien inférieurs aux 120 000 typiques à cette période de l’année pré-pandémique.

Le patron de l’aéroport a fait valoir que la levée des restrictions de voyage ne va pas assez loin pour aider l’industrie en difficulté.

John Holland-Kaye, directeur général d’Heathrow, a déclaré: “Nous appelons le gouvernement à aider les gens à planifier à l’avance en publiant une liste des pays qui devraient figurer sur la liste verte pour l’été.”

Il s’est joint au patron de British Airways pour demander que les États-Unis, les Caraïbes, la France, la Grèce et l’Espagne soient placés sur la liste verte avant l’été.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe, le directeur général de British Airways, Sean Doyle, a déclaré: “Ce qui est crucial, c’est que les déplacements deviennent plus faciles pour les gens.”

Il a déclaré qu’un retour significatif du vol cet été, nécessaire pour aider les compagnies aériennes et les agences de voyage à survivre après plus d’un an de restrictions sur le COVID-19, obligerait le gouvernement à assouplir certaines mesures.