Le chaos du Brexit devrait provoquer une hausse des prix de Noël alors que le dîner est «en péril» | Royaume-Uni | Des nouvelles

À l’approche des festivités de cette année, certains détaillants et associations professionnelles ont averti qu’il pourrait y avoir des pénuries de certains produits. Les effets jumeaux de COVID-19 et du Brexit ont été cités comme raisons des tensions potentielles sur les chaînes d’approvisionnement pour les favoris saisonniers. Les articles allant des arbres de Noël aux cochons dans des couvertures pourraient donc être plus difficiles à trouver cette année, selon les experts de l’industrie.

Bien que la pandémie ait nui au commerce au cours des deux dernières années, les avertissements du Brexit concernant les chaînes d’approvisionnement ne sont pas nouveaux.

Rachel Norman, titulaire de la Chaire en sécurité alimentaire et durabilité de l’Université de Stirling, est intervenue dans le débat sur le Brexit à l’approche d’un Noël précédent.

Elle a averti que le dîner de Noël était « en péril » dans un article pour la plateforme en ligne dirigée par des universitaires The Conversation en 2016.

L’universitaire a déclaré que le départ du Royaume-Uni de l’UE toucherait probablement les poches des familles à Noël.

Elle a écrit : « L’incertitude politique est un autre risque pour la sécurité alimentaire des gens.

JUST IN: Le jour de Noël est en danger alors que Javid sonne l’alarme – craint le verrouillage avant qu’il ne soit «trop tard»

« En raison des incertitudes du Brexit, une estimation est que le dîner de Noël coûtera 14% de plus que l’année dernière – et c’est avant que le Royaume-Uni ne se retire réellement de l’UE.

« La dispute sur le prix des produits, y compris Marmite plus tôt dans l’année entre Unilever et Tesco était un avant-goût de ce qui allait arriver. »

Mme Norman a déclaré que l’inflation devrait fortement augmenter en 2017.

Elle a déclaré que le gouvernement devrait prendre note des hausses de prix, qui, selon elle, pourraient entraîner des « troubles civils » comme cela s’est produit dans d’autres pays.

Elle a écrit : « Il a déjà été récemment estimé que plus de huit millions de personnes au Royaume-Uni ont du mal à mettre de la nourriture sur la table, et l’inflation ne fera que pousser davantage au bord du gouffre. »

« Pourtant, au Texas cette année-là, une sécheresse a provoqué une pénurie de gui. »

En 2021, les chefs de file de l’industrie ont averti que les problèmes liés au Brexit, tels qu’une pénurie de chauffeurs de camions, pourraient entraîner des problèmes d’approvisionnement alimentaire à l’approche de Noël.

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association, a déclaré à l’Independent plus tôt cette année que les produits saisonniers comme les porcs dans des couvertures et les dindes pourraient être rares.

Il a déclaré: «Les rayons des supermarchés ont l’air en lambeaux.

« Je pense que cela va devenir la norme – moins de choix sur les étagères dans un avenir prévisible.

« Pour le moment, il semble que les perturbations dans le secteur se poursuivront l’année prochaine. »