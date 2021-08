Le chaos du premier tour en Hongrie a laissé Honda “extrêmement frustré”

in

L’avance de Red Bull dans les deux championnats a disparu après avoir été éliminée pour la deuxième course consécutive, et Honda n’est pas content.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s’est avéré une brèche majeure dans les aspirations au titre de Red Bull, ni Max Verstappen ni Sergio Perez n’ayant marqué de points.

À Silverstone, c’est Lewis Hamilton qui a éliminé Verstappen dans le premier tour, puis en Hongrie, c’est au tour de Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes, le Finlandais provoquant un accident de plusieurs voitures au virage 1.

Bottas s’est éliminé, Perez et Lando Norris de la course à ce moment-là, tout en causant de graves dommages à la carrosserie de la Red Bull de Verstappen.

Le Néerlandais n’étant revenu qu’à la 9e place, cela signifiait qu’en l’espace de deux courses, Mercedes était passée de la radiation à la tête des championnats des pilotes et des constructeurs.

Red Bull risque désormais également d’encourir des pénalités après avoir vu le moteur Honda de la voiture de Perez probablement détruit, tandis que Verstappen utilisait un nouveau groupe motopropulseur à Budapest avec son moteur Silverstone toujours en cours de vérification.

Naturellement, Honda n’est pas du tout content.

“Pour la deuxième course consécutive, nous avons perdu la chance de rivaliser avec Red Bull Racing Honda, sans faute de notre part”, a déclaré leur directeur technique F1, Toyoharu Tanabe.

« C’est extrêmement frustrant. Checo a subi trop de dégâts pour continuer dans le premier virage et la voiture de Max a également été très gravement endommagée. Mais les mécaniciens ont fait un travail fantastique pendant la période du drapeau rouge et il a donc pu continuer et aussi pousser fort la voiture, même si elle était toujours endommagée.

“Ce n’est pas une grande consolation, mais au moins il a pu se battre jusqu’à la dixième place pour un point.”

Heureusement, il y avait de la positivité à AlphaTauri, avec Pierre Gasly franchissant la ligne en Hongrie P5, suivi de son coéquipier Yuki Tsunoda en P6.

Cependant, ils ont tout de même glissé en P7 chez les constructeurs.

« Les deux pilotes de la Scuderia AlphaTauri ont fait du bon travail pour éviter le chaos après le départ et ont couru patiemment. Pierre a terminé sixième tandis que Yuki était septième, égalant son meilleur résultat jusqu’à présent cette année », a déclaré Tanabe.

« L’équipe a perdu du terrain au classement des constructeurs, mais les deux pilotes ont fait un travail solide pour ramener un bon total de points dont celui de Pierre pour le meilleur tour. Ce sera important pour notre bataille au milieu de terrain dans la seconde moitié de la saison. »

Cela a certainement été quelques semaines difficiles pour Honda et Red Bull, mais maintenant la pause estivale de trois semaines offrira un repos bienvenu, permettant aux deux de revenir pour la seconde moitié de la saison dans le but de relancer cette bataille pour le titre.

“Nous avons maintenant la pause estivale, reprenant les courses à la fin du mois d’août”, a déclaré Tanabe.

“C’est dommage que nous n’ayons pas terminé la première mi-temps sur une bonne note, mais nous allons maintenant faire une courte pause pour revenir rafraîchis, nous remettre au travail, tout analyser depuis la première partie de la saison, être encore plus motivés pour continuer à nous battre pour le titre et plus de victoires.

« Enfin, félicitations à Esteban Ocon et Alpine pour leur première victoire en F1. »