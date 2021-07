Le chaos en Afrique du Sud alors qu’une bousculade de pillages éclate dans les rues, tuant au moins 45 personnes – VIDEO | Monde | Nouvelles

Les foules se sont affrontées cette semaine avec la police et ont saccagé des centres commerciaux, des dizaines de personnes ayant été tuées alors que les griefs déclenchés par l’emprisonnement de l’ancien président Jacob Zuma la semaine dernière ont dégénéré en la pire violence depuis des années. Les manifestations qui ont suivi l’arrestation de Zuma la semaine dernière se sont transformées en pillages et en une vague de colère générale face aux difficultés et aux inégalités qui persistent 27 ans après la fin de l’apartheid. La pauvreté a été exacerbée par de sévères restrictions sociales et économiques visant à bloquer la propagation du COVID-19. Au moins 45 personnes sont mortes dont dix piétinées lors d’une bousculade.

Les responsables de la sécurité ont déclaré que le gouvernement s’efforçait d’arrêter la propagation de la violence et des pillages, qui se sont propagés du domicile de Zuma dans la province du KwaZulu-Natal à la plus grande ville du pays, Johannesburg et la province environnante de Gauteng, et à la ville portuaire de Durban dans l’océan Indien.

Des soldats ont été envoyés dans les rues pour tenter de contenir les troubles.

Zuma, 79 ans, a été condamné le mois dernier pour avoir défié une ordonnance de la cour constitutionnelle de témoigner lors d’une enquête sur la corruption de haut niveau au cours de ses neuf années au pouvoir jusqu’en 2018.

Il doit également être jugé dans une affaire distincte pour des accusations de corruption, de fraude, de racket et de blanchiment d’argent. Il a plaidé non coupable devant le tribunal en mai.

La fondation de Zuma a déclaré qu’il n’y aurait pas de paix en Afrique du Sud tant que l’ancien président ne serait pas libéré de prison.

“La paix et la stabilité en Afrique du Sud sont directement liées à la libération du président Zuma avec effet immédiat”, a-t-il déclaré dans un tweet.

“La violence aurait pu être évitée. Elle a commencé avec la décision de la Cour constitutionnelle d’arrêter le président Zuma (…) C’est ce qui a provoqué la colère de la population”, a déclaré à . un porte-parole de la fondation.

Les troupes se sont déplacées mardi dans des points chauds alors que la police, en infériorité numérique, semblait impuissante à arrêter les troubles, avec des colonnes de véhicules blindés de transport de troupes dévalant les autoroutes.

Des magasins et des stations-service ont été contraints de fermer alors que dans les rues des manifestants ont lancé des pierres et la police a répondu avec des balles en caoutchouc, ont déclaré des journalistes de ..

Des images aériennes de la chaîne locale eNCA montraient de la fumée noire s’élevant de plusieurs entrepôts de Durban, tandis que des débris jonchaient le sol.

Une usine de vêtements fournissant 600 emplois à Isithebe, au nord de Durban, serait contrainte de fermer car toutes ses machines et ses matériaux avaient été pillés, a déclaré un syndicat du textile.

Cele a déclaré lors d’une conférence de presse que 757 personnes avaient été arrêtées jusqu’à présent et a déclaré que personne ne serait autorisé à « se moquer de notre État démocratique ».