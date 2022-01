Le chaos en Italie va déclencher la panique dans l’UE alors que Salvini se prépare pour le poste de Premier ministre avec la candidature de Draghi à la présidence | Politique | Des nouvelles

Le parlement italien se réunira le 24 janvier pour commencer à voter pour un nouveau chef de l’Etat pour remplacer le sortant Sergio Mattarella, a décidé mardi le chef de la chambre basse du parlement.

L’élection d’un nouveau président de la république pourrait avoir des répercussions majeures sur l’avenir du gouvernement du Premier ministre Mario Draghi, qui tente de contenir une vague d’infections au COVID-19.

M. Draghi a clairement indiqué qu’il souhaitait devenir président, mettant fin à son gouvernement de 11 mois et laissant le pays avec le choix d’installer un nouveau Premier ministre ou d’organiser des élections un an plus tôt que prévu.

Une élection anticipée pourrait signifier de gros problèmes pour Bruxelles, car les récents sondages ont placé les candidats de droite Matteo Salvini (Lega) et Giorgia Meloni (Frères d’Italie) aux postes de direction.

Les deux dirigeants eurosceptiques se disputent la première place dans les sondages avec le Parti démocrate (PD) de centre-gauche, mais les chiffres sont proches.

Un certain nombre d’enquêtes en novembre ont montré que Mme Meloni était en tête des sondages avec jusqu’à 21,2% des voix contre 20,3% pour le Parti démocrate et 19,2% pour M. Salvini.

Un sondage de Termometro Politico réalisé entre le 21 et le 23 décembre a vu Mme Meloni voter à 21,3 pour cent contre 19,2 et 20 pour cent respectivement pour la Lega et le PD.

Mme Meloni a toujours été très critique envers l’UE.

Lors d’une interview en 2018, elle a salué la souveraineté comme « la défense de la famille, des frontières, de l’État-nation et de l’identité ».

Comme Matteo Salvini, elle est également une fervente partisane du Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

LIRE LA SUITE: « Arrêtez de réécrire l’histoire ! » Le mythe de l’indépendance du SNP éclaté au grand jour

Le président, élu pour un mandat de sept ans, a normalement un rôle essentiellement cérémoniel, mais jouit de pouvoirs étendus à la suite d’élections ou lors de la chute d’un gouvernement. Il a le dernier mot dans la nomination du Premier ministre et des autres membres du cabinet.

L’élection, menée au scrutin secret parmi plus de 1 000 parlementaires et représentants régionaux, est un processus imprévisible qui prend souvent plusieurs jours.

Il n’y a pas de candidats officiels et chaque parlementaire écrit le nom de son choix sur une feuille de papier. Cela peut produire des propositions extravagantes de stars du sport, d’acteurs ou d’autres personnalités publiques.

Les chefs de parti tentent généralement de négocier un candidat mutuellement acceptable, mais le scrutin secret signifie que leurs instructions ne sont pas toujours suivies par les législateurs de la base.

Lors des trois premiers tours de scrutin, une majorité des deux tiers est requise pour élire un président.

A partir du quatrième vote, le seuil est abaissé à la majorité absolue, soit plus de la moitié des votants.

Les parlementaires votent les uns après les autres et chaque tour de scrutin dure normalement plus de quatre heures.

Depuis l’introduction du système actuel, seuls deux des douze présidents italiens ont été élus lors des trois premiers tours de scrutin.

L’élection la plus longue a été celle de Giovanni Leone en 1971, qui a nécessité 23 tours.