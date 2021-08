Le chaos financier devrait voir l’Atletico Madrid conserver

Vous vous souvenez quand Barcelone et le Real Madrid étaient les clubs les plus redoutés de toute l’Europe ? Le Real Madrid était les « Galacticos » ; si vous aviez un joueur de classe mondiale, vous auriez dû vous attendre à un rapide « hola » des géants espagnols avant qu’une somme d’argent ne vous soit envoyée. Pendant ce temps, Barcelone était comme un orchestre de football avec chaque note parfaitement accordée. Mais qu’en est-il maintenant, alors que nous prévisualisons la prochaine campagne de la Liga?

Aperçu de la Liga 2021/22

Les stars quittent le Real Madrid à un rythme inquiétant

Désormais, les stars ne semblent pas toujours arriver d’un simple claquement de doigts au Bernabeu. Au lieu de cela, assez inquiétant, les étoiles ont commencé à s’éloigner. Sergio Ramos, le dernier départ attendu, a troqué l’Espagne ensoleillée pour le Paris romantique. Son complice, Raphaël Varane, a ensuite quitté ce qui semble aujourd’hui le théâtre des cauchemars au Theatre of Dreams de Manchester United.

Mais cela faisait sûrement partie d’un grand plan ? Florentino Perez serait-il sûr de s’asseoir, de produire un rire diabolique avant de montrer ses plans pour l’avenir ? Pas exactement. En fait, ce rire est probablement plus un gémissement avec Madrid qui n’a encore signé personne d’autre que David Alaba, les laissant potentiellement bien pire que la saison dernière.

Leur force était leur ligne de fond tout au long de la dernière campagne. Maintenant, le cœur de tout cela est parti, cependant, chaque once de confiance peut tomber sur les épaules de Karim Benzema car, avouons-le, Eden Hazard est loin d’être suffisamment cohérent en termes de disponibilité ces jours-ci. Et cela pourrait devenir un problème de définition de la saison. Si Benzema a un jour de repos, il est probable que le côté madrilène de la feuille de match restera vierge. C’est une évidence, mais vous ne vous approcherez pas du titre sans diverses sources d’objectifs.

Les problèmes créés par Bartomeu subsistent à Messi-Less Barcelona

Quant à Barcelone, chapeau à eux, leur recrutement a été intelligent tout en restant ambitieux. Pendant la majeure partie de l’été, ils semblaient avoir fait de bonnes affaires compte tenu de leur situation; cela paraissait presque trop beau pour être vrai. Et puis le sou est tombé. La nouvelle est apparue qu’ils n’étaient pas en mesure d’inscrire Lionel Messi avec la Liga, ce qui a empêché l’Argentin de conclure un nouveau contrat.

La raison en est le plafond salarial. La masse salariale du club catalan est tout simplement trop élevée et ne respecte pas le règlement de la Liga. Dans une situation désespérée, ils ont tenté de réorganiser les salaires et de superviser un exode de joueurs marginaux avant le début de la campagne. Cela n’a pas fonctionné, cependant. Lionel Messi n’est plus un joueur de Barcelone. Le bouton panique a bel et bien été claqué ; Barcelone est sans leur lumière brillante.

Ils pensaient s’être débarrassés de la puanteur de Bartomeu entourant le camp Nou, mais elle persiste encore beaucoup, hantant presque l’endroit.

À l’approche de la saison, certes, l’équipe de Barcelone a l’air plus forte, mais elle doit faire taire le bruit provenant des problèmes en dehors du terrain. Faites-le, et ils pourraient simplement concourir pour le titre une fois de plus. Nous avons vu des choses plus étranges se produire qu’un Barcelone sans Messi remporter des trophées.

L’Atletico Madrid en meilleure position que jamais pour conserver son titre

Si vous regardez les équipes qui les entourent, en particulier Barcelone et le Real Madrid, l’Atletico Madrid semble plus probable que jamais pour un titre consécutif. Ils sont le seul des trois grands à n’avoir aucun problème cet été. En fait, ils se sont encore améliorés avec la signature de Rodrigo de Paul, qui ajoutera une nouvelle dimension au milieu de terrain.

Leur seul souci sera l’âge du talisman principal Luis Suarez. L’Uruguayen aura 35 ans en janvier et n’a pas été connu pour maintenir sa forme physique en ce qui concerne les congés ces dernières années. L’inquiétude est que, si les buts de Suarez se tarissent, il n’y aura pas d’autre joueur pour prendre la responsabilité. Joao Felix, encore âgé de seulement 21 ans, a laissé entrevoir un potentiel, mais jamais assez pour convaincre les spectateurs qu’il peut remplacer le Suarez susmentionné.

C’est un problème mineur par rapport aux problèmes de Barcelone et du Real Madrid, mais un Diego Simeone pourrait être contraint de le résoudre. Que ce correctif vienne d’un autre joueur ou d’un ajustement du système pour adopter en quelque sorte une approche encore plus défensive est à deviner à ce moment-là.

Quoi qu’il en soit, la course au titre de la Liga semble devoir être décidée sur qui a le moins de problèmes sur et en dehors du terrain, aussi triste que cela puisse paraître. Et, en ce moment, c’est l’Atletico Madrid.

Aperçu de la Liga : places européennes

À moins que l’impensable ne se produise, les trois grands seront aux places de la Ligue des champions, ne laissant qu’une seule position pour les meilleurs des autres. Et c’est là que les choses pourraient s’échauffer. La saison dernière, c’est Séville qui a pris cette quatrième place de manière convaincante, de 15 points pour être exact, mais, il faut le dire, la Real Sociedad a impressionné tout au long.

Pendant ce temps, le Real Betis et Villarreal ont suivi dans les places de la Ligue Europa, Villarreal assurant le football de la Ligue des champions grâce à leur victoire en Ligue Europa contre Manchester United. Le classement de la saison dernière crée des questions intéressantes concernant la prochaine campagne.

Attendez-vous à ce que les mêmes équipes soient dans et autour des places européennes, mais peut-être dans un ordre différent. La Real Sociedad, en particulier, pourrait envoyer des ondes de choc à travers l’Espagne en atteignant le top quatre, surtout si Alexander Isak poursuit son ascension fulgurante à seulement 21 ans. Ajoutez à cela l’homme qui vieillit comme le bon vin dans David Silva, et ils ont l’air d’un côté fort.

Séville a l’expérience, oui, mais la Sociedad a peut-être ce désir supplémentaire de s’assurer une place au sommet de l’Europe pour la première fois depuis 2013. Suivant de près Séville et la Sociedad seront probablement les vainqueurs de la Ligue Europa Villarreal qui, sous Unai Emery, regardez une équipe prête à atteindre de nouveaux sommets en Liga. À la dernière place européenne, terminant un cran en dessous de la saison dernière, sera probablement le Real Betis.

Bataille de relégation

Les batailles de relégation sont toujours difficiles à prévoir ; n’importe quelle équipe peut endurer une calamité suffisamment importante pour être abandonnée avec le mauvais manager, il suffit de demander à Gary Neville et à Valence qui semblaient prêts à abandonner avant le limogeage reconnaissant de 16 matchs.

En regardant les équipes avant la saison, vous ne pouvez pas regarder au-delà d’Elche en tant que candidat à la relégation. Ils ont à peu près survécu la saison dernière, terminant à seulement deux points au-dessus de la chute, mais leur bonne fortune ne peut pas durer éternellement. Après eux dans la chute sera probablement Rayo Vallecano au fond, avec Getafe créant le choc de la saison avec une 18e place.

C’est une prédiction et un aperçu audacieux, oui, mais s’ils perdent des joueurs clés tels que Cucurella, tout pourrait arriver pendant la saison de la Liga, en particulier sous le nouveau manager Jose Bordalas.

La campagne 2021/22 de la Liga s’annonce comme l’une des saisons les plus intéressantes depuis un certain temps, avec le potentiel de plus de chocs que jamais.

