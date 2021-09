Le chaos hérité d’Angela Merkel alors que la nouvelle chancelière se présente comme un candidat de “compromis” | Monde | Nouvelles

in

L’ancien contre-amiral et directeur général de Merl House Consultants, le Dr Chris Parry, s’est entretenu avec Express.co.uk et a prédit que le nouveau chancelier allemand serait probablement un candidat de “compromis”, car il a expliqué que ce serait difficile après le long mandat d’Angela Merkel. Les candidats à la chancelière pour les élections allemandes, qui doivent se tenir le 26 septembre, ont été entachés de controverses allant d’Armin Laschet de la CDU en train de rire lors d’un briefing sobre sur les inondations en Allemagne à la candidate verte Annalena Baerbock accusée de plagiat. Le Dr Parry a ajouté qu’il n’existe pas de candidat solide et clair à la chancelier, a-t-il affirmé, alors que le nouveau dirigeant tente de suivre les traces de Mme Merkel, l’Allemagne verra son influence internationale en Europe diminuée.

Les chanceliers en Allemagne sont choisis par des représentants élus et, généralement, dans le cas de Mme Merkel, le parti dominant a tendance à faire nommer son candidat.

Mme Merkel, qui était à la tête du parti de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), est chancelière depuis 2005.

La CDU/CSU contrôle le Bundestag depuis la direction de Mme Merkel, mais des points d’interrogation ont été soulevés pour Armin Laschet, qui a pris la tête du parti CDU plus tôt cette année.

Le Dr Parry s’est entretenu avec Express.co.uk et a prédit que l’absence d’un candidat à la chancelier clair nuirait à l’Allemagne au cours des prochaines années.

Il a expliqué : « Je pense que le prochain chancelier en Allemagne sera un candidat de compromis.

“Et je pense qu’ils devront chercher le soutien d’un large éventail d’opinions politiques.

“Il faudra un certain temps à un chancelier pour établir son autorité et jusqu’à ce que cela se produise, l’Allemagne sera un acteur faible au sein de l’Union européenne.

“Plus généralement, toute la constitution est fondée sur des accords de consensus et tant que vous n’aurez pas réellement un personnage qui a franchement le statut d’homme d’État, l’Allemagne ne pourra pas s’affirmer ni sur la scène mondiale ni même au sein de l’Europe.”

Armin Laschet a été élu en janvier dernier pour remplacer le chef du parti CDU/CSU, battant le populaire ministre d’État bavarois Markus Soder.

Les analystes disent que M. Laschet et Mme Merkel sont étroitement alignés politiquement avec ses partisans, pensant qu’il poursuivra le travail de Mme Merkel une fois qu’elle aura quitté la politique.

Mais M. Laschet a été critiqué pour être inférieur à Mme Merkel lors de ses apparitions publiques avec des opposants déclarant qu’il n’avait pas le caractère et la présence du leader allemand expérimenté.

Des images de M. Laschet rendant visite aux victimes des inondations en Allemagne plus tôt cette année l’ont vu rire en arrière-plan alors qu’un discours était prononcé sur la destruction.

Les Allemands ont été indignés par la vidéo avec le hashtag “Laschetlaughing” tendance.

Beaucoup le comparent également à Mme Merkel et pensent qu’il a du mal à comparer.

M. Laschet est également le Premier ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie allemande, certains citoyens le blâmant pour leurs problèmes.

Tout cela signifie que ses chances à la chancellerie s’amenuisent de jour en jour, surtout si la CDU/CSU sort des élections de septembre avec un mauvais résultat.

La candidate à la chancelière verte Annalena Baerbock a reçu des éloges élogieux en mai lorsqu’elle a annoncé sa campagne surprise de chancelière.

Cependant, tout comme M. Laschet, Mme Baerbock a subi une controverse après avoir été accusée de plagiat et également accusée d’avoir menti sur ses qualifications.

Les partisans et les critiques de Mme Baerbock affirment cependant que les médias allemands ont été inhabituellement méchants avec elle alors qu’elle accusait les journaux de lui poser des questions sexistes sur ses compétences.

Le leader social-démocrate (SPD), Olaf Scholz, qui est également l’actuel vice-chancelier, a également été pressenti pour remplacer Mme Merkel avec des sondages suggérant qu’il est considéré comme une paire de mains sûre pour ce rôle.

M. Scholz et Mme Merkel ont également été politiquement proches sur des sujets, comme elle l’est avec M. Laschet, certains représentants du parti espérant qu’il pourra poursuivre le travail de Mme Merkel lorsqu’elle partira.