Le chapitre 3 de Fortnite est mis en ligne avec une nouvelle île, Spider-Man et plus

Fortnite reste un monstre de jeu vidéo, disponible sur presque tous les matériels imaginables et construit continuellement son monde à travers des événements, des traditions et des redémarrages saisonniers. Il est maintenant en ligne avec sa dernière mise à jour majeure, nous emmenant dans le chapitre 3.

La bande-annonce récapitulative en haut de l’article donne un bon aperçu et présente une île « inversée » qui est en fait un tout nouvel emplacement. Le nouveau chapitre renforce et met notamment l’accent sur les fonctionnalités de coopération basées sur les escouades, telles que la mise en place de camps pour reconstituer les fournitures entre les batailles. En termes de gameplay, il y a une diapositive qui nous rappelle l’équivalent dans Apex Légendes, et une option pour se balancer comme Spider-Man.

Ce sera parce que Spider-Man est un personnage clé à débloquer dans le Battle Pass payant, après une variété d’autres personnages. Il est juste de dire que les aficionados essaieront de se précipiter à travers le Pass pour déverrouiller le slinger Web, car Epic Games a encore une fois poussé à se rattacher aux principaux événements de la culture pop – dans le monde du cinéma Spider-Man: No Way Home is bientôt, bien sûr.

C’est une autre mise à jour et un rafraîchissement notables pour Fortnite, avec Epic Games désireux de le souligner comme un bon point d’introduction pour les nouveaux joueurs, ainsi que quelque chose de tout nouveau pour garder les joueurs à long terme engagés.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous vous lancez dans ce troisième chapitre principal de Fortnite.