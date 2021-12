Le chapitre 3 de Fortnite fuit tôt, The Rock taquine la fin du chapitre 2

Capture d’écran : Jeux épiques

Une bande-annonce de Fortnite a été trouvée sur TikTok, qui dépeint prétendument notre premier aperçu de la troisième carte majeure de la bataille royale à la troisième personne scandaleusement populaire. La bande-annonce fournit également d’énormes indices sur la finale du chapitre deux, qui, selon beaucoup, a eu son propre teaser sur Instagram de Dwayne « The Rock » Johnson hier.

La bande-annonce – qui aurait fuité sur TikTok – représente un groupe de personnages debout au bord d’une falaise, surplombant la carte du jeu, pendant que la musique joue. Un son de basse profonde, comme un coup de métal creux, amène une femme à regarder par-dessus son épaule. Un homme lève les yeux vers la caméra, avant qu’un gémissement et un éclair de lumière ne plongent la scène dans le chaos. Les personnages sont immédiatement submergés, il y a des aperçus momentanés de structures étranges dans l’eau, puis tout devient noir. La scène passe ensuite à un plan de Jonesy, un personnage majeur du récit du jeu, regardant une structure massive alors qu’il parcourt l’eau dans une étendue d’océan. La structure tombe alors, révélant qu’il s’agit de la nouvelle carte du jeu. Lorsqu’il entre en contact avec l’eau, un raz de marée s’écrase et avale Jonesy, mettant ainsi fin à la remorque.

Fortnite, la bataille royale à la troisième personne publiée par Epic Games, a réussi à devenir un mastodonte culturel malgré ses humbles débuts en tant que jeu axé sur la construction de bases en coopération basée sur les vagues. Dès sa sortie tiède, le jeu est rapidement passé au format battle royale, dans lequel une centaine de joueurs sont largués sur une île pour se disputer des ressources, tout en essayant d’assassiner tout le monde. Grâce à son style artistique, son marketing phénoménal et sa quantité inégalée de contenu de marque (y compris des concerts virtuels), Fortnite a presque transcendé le titre de «jeu» et, comme Minecraft ou Roblox, est devenu une plate-forme en soi.

Le récit global du jeu est divisé en chapitres, chacun avec sa propre carte unique et ses nouveaux mécanismes et saisons, avec de nouveaux thèmes, armes et véhicules. Les nouvelles saisons ont du sens, mais les nouveaux chapitres sont révolutionnaires en raison de l’accent mis par le genre Battle Royale sur la connaissance et la conception des cartes. Le chapitre 1 s’est terminé avec la mise hors ligne du jeu pendant plusieurs jours… et les gens ont totalement perdu leur merde.

Le chapitre deux a commencé le 16 octobre 2019 et s’étend jusqu’au 4 décembre 2021, ce qui met en perspective depuis combien de temps le jeu a été construit jusqu’à ce moment. Fortnite est dans le chapitre deux depuis plus de deux ans et en deux jours, cela change (wow, j’adore les chiffres). Malheureusement pour certains – et heureusement pour d’autres – une bande-annonce du chapitre trois aurait fuité sur TikTok.

Cette bande-annonce n’est cependant pas le seul teaser pour la fin du chapitre deux. Le 16 mars 2021, Dwayne « The Rock » Johnson a posté une vidéo sur Instagram où il a parlé de l’importance de la journée – en parlant vaguement de deux mondes, l’ADN, le pouvoir et, plus important encore et de manière cryptique, « la Fondation ».

Hors contexte, cette vidéo était assez dénuée de sens, ce qui l’a amenée à passer inaperçue pendant un certain temps. Cependant, certains joueurs ont commencé à soupçonner que The Rock exprimait l’un des personnages les plus importants et mystérieux de Fortnite : la Fondation.

Cela a depuis été pratiquement confirmé dans une publication récente sur Instagram où The Rock shills pour sa boisson énergisante ZOA tout en prononçant des termes liés à Fortnite avec une accentuation étrange, tandis que le casque de la Fondation se trouve à l’arrière de son réfrigérateur à boissons énergisantes. À plusieurs moments de la vidéo, la caméra fait un étrange mouvement de retournement tandis que la musique est remplacée par un étrange bourdonnement de basse, similaire aux sons de la bande-annonce récemment divulguée.

Tous ces fils seront, espérons-le, liés le 4 décembre – lorsque « The End » arrivera et que Fortnite passera à son prochain chapitre, probablement très étrange.