Le charbon de l’Inde doit augmenter sa production pour combler le déficit d’approvisionnement ; les prix restent élevés même si les pénuries s’atténuent

Coal India Ltd doit augmenter sa production d’environ 7 à 8 % d’un mois sur l’autre, étant donné que les niveaux de stock actuels sont à environ 40 % des besoins de stock normatifs.

Alors que la pénurie de charbon s’atténue après la crise énergétique sans précédent de septembre-novembre de l’année dernière, l’Inde doit encore augmenter sa production pour se préparer à une demande plus élevée pendant les étés et la mousson. La société minière monopolistique d’État Coal India Ltd, qui fournit la majorité des besoins de production d’électricité de l’Inde, doit augmenter sa production, en particulier compte tenu des interruptions potentielles de l’approvisionnement en provenance de l’Indonésie. Coal India Ltd doit augmenter sa production d’environ 7 à 8 % d’un mois sur l’autre compte tenu des niveaux de stock actuels à environ 40 % des besoins de stock normatifs ; des restrictions sur les importations de charbon d’Indonésie; et des niveaux de prix internationaux du charbon toujours élevés, a déclaré à Financial Express Online Girishkumar Kadam, vice-président principal des notations d’entreprise chez ICRA Ltd.

Le charbon thermique d’Indonésie représente près de la moitié des importations annuelles de charbon de l’Inde. La récente interdiction d’exportation de charbon du gouvernement indonésien pourrait perturber l’approvisionnement et augmenter les prix, selon les experts. « Il semble que la pénurie de charbon se soit atténuée pour le moment, car la demande d’électricité diminue pendant les mois d’hiver et la production de charbon augmente. Cependant, il continuera à rester un élément contrôlable clé jusqu’à ce que la demande atteigne à nouveau un pic en été », a déclaré à Financial Express Online Ajit Mishra, vice-président de la recherche chez Religare Broking.

Accélérer la production de charbon

« Sur la base des dernières données sur la consommation de charbon et les exigences, la production de charbon et donc les niveaux d’expédition vers les entités du secteur de l’électricité ainsi que la réglementation vers d’autres secteurs, doivent encore augmenter d’environ 7 à 8 % MoM afin d’améliorer la position du stock de charbon de neuf jours à 15 jours au cours des trois prochains mois », a déclaré Kadam de l’ICRA. Les stocks de charbon dans les centrales électriques se sont améliorés par rapport aux creux de quatre jours au début d’octobre, mais restent toujours insuffisants à neuf jours à la fin décembre.

CIL prévoit d’augmenter sa production de plus de 8% à 220-225 tm pour le trimestre se terminant en mars 2022, a déclaré CareEdge Research dans une note. « À moyen terme, CIL vise à maintenir un approvisionnement régulier en charbon pour les centrales électriques afin d’éviter un scénario de demande-répartition disproportionnée, et également de réduire les besoins d’importations de charbon dans la catégorie substituable. Avec la forte dépendance continue à l’égard du charbon importé, pour répondre à la demande de charbon du pays, la production nationale de charbon devra augmenter considérablement », a ajouté la note.

Les prix resteront élevés en raison de l’interdiction d’exporter en Indonésie

Les prix internationaux du charbon ont maintenant chuté de près de moitié mais restent toujours élevés, et avec la décision du gouvernement indonésien d’interdire les exportations de charbon, les prix devraient encore augmenter, a déclaré ICICI Securities dans une note. « L’interdiction récente imposée par le gouvernement indonésien sur l’exportation de charbon en janvier 22 pour répondre à sa demande intérieure plus élevée, pourrait à nouveau entraîner des pénuries mondiales de charbon. En outre, la demande de charbon est plus élevée dans la plupart des grands pays importateurs de charbon, notamment le Japon et la Corée du Sud, en raison de l’intensification des activités économiques. Ainsi, la dynamique mondiale actuelle de l’offre et de la demande de charbon indique une hausse des prix au cours des prochaines semaines », ajoute la note.

En Inde, le charbon représente encore environ 70 % de la production d’électricité du pays et CIL couvre 80 % des besoins en charbon de l’Inde. Pourtant, la production de Coal India n’a pas suivi le rythme. La production de charbon de CIL était de 606 tm en 2018-2019, 602 tm en 2019-2020 et 596 tm en 2020-2021. Comparez cela avec les efforts de divers gouvernements pour augmenter la production de charbon au cours de la période 1992-2010. L’Inde possède la quatrième réserve mondiale de charbon, avec environ 300 milliards de tonnes de charbon ; mais il importe environ 250 millions de tonnes de charbon par an. La demande de charbon en Inde atteint près d’un milliard de tonnes par an et l’offre est inférieure à 800 millions de tonnes.

La capacité d’assurer la disponibilité adéquate du charbon par CIL reste critique, a déclaré Kadam de l’ICRA. CIL devrait être un fournisseur de charbon préféré des consommateurs nationaux à moyen terme, compte tenu de la pénurie mondiale d’approvisionnement, car il fournit de l’électricité à environ 50 % de remise par rapport aux prix internationaux, selon la société de courtage ICICI Securities.

Mise sous tension grâce aux importations

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Inde deviendra le plus grand importateur mondial de charbon métallurgique ou de charbon à coke avec 74 tm d’ici 2024, dépassant la Chine, a indiqué ICICI Securities dans une note. Les importations de charbon de l’Inde devraient augmenter de 12,9% au cours de l’année 2021 pour atteindre 237 tonnes, a ajouté la note, citant l’AIE. L’Inde, avec ses homologues asiatiques, la Chine et le Japon, figure parmi les principaux importateurs nets de charbon. À l’avenir, l’Inde pourrait rechercher des importations pour répondre à ses besoins d’approvisionnement en charbon, selon Religare Broking. « Le gouvernement essaie d’exploiter davantage de mines tandis que les entreprises s’efforcent d’augmenter leur production. Malgré des prix internationaux élevés, l’Inde pourrait rechercher des importations dans les temps à venir, si nécessaire », a ajouté la maison de courtage.

