Le chargement sans fil du OnePlus 9 Pro pourrait être encore plus rapide que vous ne le pensez

Une fuite suggère que le OnePlus 9 Pro offrira une charge sans fil de 50 W.

C’est encore plus rapide que le 45W précédemment annoncé.

Vous devrez bien sûr acheter un chargeur sans fil séparé.

Les rumeurs antérieures de chargement sans fil ultra-rapide sur le OnePlus 9 Pro étaient peut-être conservatrices. Le fuiteur bien connu Ishan Agarwal a dit Pricebaba que le OnePlus 9 Pro se vantera d’avoir une charge sans fil de 50 W – encore plus rapide qu’un 45W précédemment revendiqué, et bien au-delà des 30W que vous avez vus dans le 8 Pro.

Sans surprise, OnePlus lancerait une station de chargement sans fil de 50 W aux côtés du 9 Pro. Les détails à ce sujet ne sont pas à venir, bien qu’il soit raisonnable de supposer que cela inclurait un refroidissement actif pour faire face à la chaleur de la puissance inductive à haute vitesse. Ce chargeur serait probablement un must pour obtenir des performances optimales, car il va bien au-delà des spécifications Qi standard.

Le OnePlus 9 standard est également censé inclure la charge sans fil, selon une fuite antérieure de Max Jambor, bien qu’il ne soit pas clair que ce serait aussi puissant.

Si c’est exact, ce ne serait pas une mince affaire. Une option sans fil de 50 W ne serait pas loin derrière la charge filaire de 65 W déjà confirmée pour le 9 Pro – vous pouvez recharger votre téléphone en quelques minutes sans avoir à chercher un câble.

Plus de détails sur le téléphone sont attendus lors de l’événement virtuel OnePlus le 23 mars.

Il n’est souvent pas certain que vous souhaitiez ou non utiliser cette fonctionnalité. Une charge rapide à ces niveaux peut épuiser votre batterie, pour commencer. La recharge sans fil, de par sa nature, a également tendance à gaspiller de l’énergie – vous pouvez voir une facture d’électricité légèrement plus élevée si vous rechargez toujours votre appareil de cette façon. L’option pourrait néanmoins être appréciée, et il y a des indices d’une charge encore plus rapide de 100 W à l’horizon.