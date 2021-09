Le chargeur 96 W d’Apple pour MacBook Pro 16 pouces fait face à un délai de livraison de 2 à 3 mois

L’adaptateur secteur USB-C 96 W d’Apple, conçu pour être utilisé avec le MacBook Pro 16 pouces, fait actuellement l’objet d’une estimation de livraison de 2 à 3 mois sur la boutique en ligne de la société aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. L’adaptateur est également répertorié comme non disponible pour le ramassage en magasin dans la plupart des magasins Apple du monde entier.



Dans certains pays comme le Japon, l’estimation d’expédition de 2 à 3 mois a commencé à apparaître en août, et le retard s’est depuis étendu à d’autres pays.

Alors que les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient être lancés plus tard cette année, de nombreuses entreprises technologiques sont confrontées à des contraintes d’approvisionnement en raison d’une pénurie mondiale de puces, de sorte que la raison du retard de livraison de l’adaptateur secteur 96 W n’est finalement pas claire.

Apple a inclus l’adaptateur secteur 96 W avec le MacBook Pro 16 pouces depuis le lancement de l’ordinateur portable en novembre 2019, et il est également vendu séparément pour 79 $, bien que maintenant avec le long délai d’expédition. Le MacBook Pro 15 pouces de la génération précédente était fourni avec un adaptateur secteur 87 W, qu’Apple a depuis abandonné.

Les adaptateurs d’alimentation plus petits 20W, 30W et 61W d’Apple ne sont actuellement pas confrontés à des retards de livraison prolongés aux États-Unis.

Une source chez un revendeur agréé Apple a informé MacRumors que leurs distributeurs n’ont actuellement aucun stock de l’adaptateur secteur 96 W, suggérant que l’adaptateur secteur est confronté à des contraintes d’approvisionnement importantes sur plusieurs canaux.

Selon la rumeur, Apple prévoit des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avec une version plus rapide de la puce M1 et des écrans mini-LED plus lumineux. Les rumeurs suggèrent que les ordinateurs portables reviendront à une conception avec un port HDMI et un lecteur de carte SD, un câble d’alimentation magnétique et des touches de fonction physiques au lieu de la barre tactile.

