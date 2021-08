Le chargeur Anker 2-en-1 MagSafe alimente deux appareils à la fois

in

Aujourd’hui, Anker étend sa gamme d’accessoires de charge MagSafe avec l’un de ses modèles les plus performants à ce jour. Offrant un design 2 en 1, le nouvel ajout à la gamme PowerWave offre la possibilité d’alimenter un appareil de la série iPhone 12 avec une paire d’AirPod et plus encore, grâce à un chargeur Qi secondaire. Désormais disponible en pré-commande, vous pouvez obtenir tous les détails sur le chargeur Anker 2-en-1 MagSafe ci-dessous.

Anker lance un nouveau chargeur 2 en 1 MagSafe

Suite à la récente tendance d’Anker à lancer des versions plus compactes de ses chargeurs populaires compatibles MagSafe, la marque est de retour aujourd’hui avec un autre ajout à la gamme. Marquant seulement le deuxième de ses accessoires à arriver avec une conception 2 en 1 ainsi qu’une prise en charge de la spécification de charge magnétique, le nouveau PowerWave Stand Lite fait ses débuts avec un facteur de forme réduit et un prix plus abordable que son homologue d’origine.

Basculant en grande partie du même design que celui que nous attendons des chargeurs 2 en 1 MagSafe, la dernière version d’Anker ne s’éloigne pas trop des gens de Belkin, Satechi et d’autres marques. Son design entièrement blanc s’associe à un bras en métal qui soutient le principal chargeur magnétique conçu pour les appareils iPhone 12. De plus, comme vous pouvez vous y attendre des offres tierces, la puissance de sortie atteint 7,5 W, bien que ce ne soit pas nouveau.

Même ainsi, il existe toujours les mêmes fonctionnalités de charge magnétique que vous attendez d’une offre officielle, celle-ci mélangeant davantage les choses, grâce à un bras réglable sur le dessus. Cela vous permet de modifier l’angle du coussin pour obtenir une meilleure vue lorsque vous êtes au bureau ou sur la table de chevet. Ci-dessous, il y a un chargeur secondaire de 5 W pour vos AirPods ou autres écouteurs.

Un câble USB-C détachable de 5 pieds est également inclus dans l’emballage. Anker n’inclut pas d’adaptateur mural avec son nouveau chargeur PowerWave 2-en-1 MagSafe, mais recommande une offre de 18 W pour tirer pleinement parti de ses deux sorties.

Le seul domaine où le nouveau chargeur MagSafe 2 en 1 Anker PowerWave s’écarte des autres modèles sur le marché, c’est son prix. En entrant avec l’un des tarifs les plus abordables pour un accessoire dans cette catégorie de produits, il arrive à 37,99 $. Désormais disponible en pré-commande sur Amazon, il commencera officiellement à être expédié le 16 août.

Prise de 9to5Toys

Après avoir vu Anker se lancer du côté automobile des accessoires MagSafe avec son récent support de voiture, il est agréable de voir la marque continuer à publier un autre module complémentaire pour iPhone 12. Même s’il ne casse aucun modèle cette fois-ci, le facteur de forme 2 en 1 sera certainement très populaire pour une utilisation sur ordinateur de bureau, etc.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !