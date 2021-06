Le chargeur Apple MagSafe bénéficie d’une remise rare à 33 $, plus

Nous sommes à mi-chemin de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par la deuxième meilleure offre à ce jour sur le chargeur officiel MagSafe d’Apple à 33 $. C’est à côté d’une remise iPad Air notable pour 50 $ de rabais et un événement de liquidation sur les derniers iMac Intel 4K à 399 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Faites un tour avec MagSafe avec le chargeur officiel d’Apple à 33 $

Amazon propose actuellement le nouveau chargeur MagSafe d’Apple pour 33 $. En baisse par rapport à 39 $, l’offre d’aujourd’hui est toujours l’une des premières remises notables que nous ayons vues, la plus basse que nous ayons vue depuis un mois et le deuxième meilleur prix à ce jour.

Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou depuis, le nouveau chargeur MagSafe d’Apple vaut certainement la peine d’être ajouté à votre kit. Offrant un design magnétique qui s’enclenchera à l’arrière de votre iPhone 12, il fournit jusqu’à 15 W de puissance sans avoir à brancher de câble.

Amazon propose actuellement le dernier Apple iPad Air Wi-Fi 64 Go de 10,9 pouces pour 549 $. Atteignant normalement 599 $, l’offre d’aujourd’hui représente 50 $ d’économies, bat notre mention précédente de 1 $ et est le deuxième meilleur prix à ce jour. Vous pourrez également verrouiller le même 50 $ des économies sur les capacités de stockage haut de gamme ainsi que sur les modèles Wi-Fi + Cellular.

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance des nouveaux iPad Pro M1, opter pour le dernier iPad Air d’Apple offre une expérience globale similaire mais à un prix encore plus abordable, grâce aux remises d’aujourd’hui. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation avec jusqu’à 256 Go de stockage, la charge USB-C et jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Amazon efface le dernier iMac Intel 21 pouces 4K d’Apple avec une remise de 399 $

Amazon propose l’iMac 2020 21,5 pouces i5/8 Go/256 Go pour 949 $. C’est une baisse de 150 $ par rapport au tarif habituel, marquant un nouveau plus bas historique et l’un des iMac les moins chers que nous puissions trouver. En tant que l’une des dernières itérations de bureau d’Apple sans le processeur M1 mis à niveau, vous pouvez économiser une tonne par rapport aux modèles plus récents tout en repartant avec une machine haut de gamme. Alimenté par une puce Intel i5 bicœur, vous pouvez profiter de vitesses de traitement de 2,3 GHz qui augmenteront jusqu’à 3,6 GHz pour les jeux et le streaming. L’écran 1080p est complété par l’Iris Plus Graphics 640 intégré. Et pour compléter le matériel, vous trouverez deux ports Thunderbolt 3, la webcam FaceTime HD et un clavier magique et une souris magique 2 inclus dans la boîte.

