Le chargeur convertible MagSafe d’Anker offre une conception 2 en 1

La nouvelle gamme MagGo d’Anker regorge de nombreuses solutions de charge uniques, mais aujourd’hui, nous examinons la plus novatrice et la plus polyvalente. Arrivant avec un design 2 en 1, le nouveau chargeur convertible MagGo d’Anker comprend une banque d’alimentation MagSafe détachable pour les utilisateurs d’iPhone 13. Mais cette fonctionnalité ajoutée vaut-elle le prix ? OurTested with 9to5Toys review est sur l’affaire.

Pratique avec le chargeur MagSafe convertible Anker MagGo

Arrivant comme l’entrée la plus chère de la gamme Anker MagGo à 119,99 $, son chargeur convertible MagSafe est doté d’une caractéristique assez unique pour se démarquer. Le bloc de charge magnétique principal de 7,5 W vous permet non seulement de connecter un iPhone 12 ou un iPhone 13, mais peut également se détacher dans une banque d’alimentation de 5 000 mAh.

En plus de la banque d’alimentation MagSafe et du socle de charge en haut, il y a également un pad Qi secondaire de 5 W en dessous. Ce n’est pas trop nouveau de la part d’Anker, mais cela complète la construction pour alimenter deux appareils à la fois. Anker poursuit également la tendance d’inclure tout ce dont vous avez besoin dans la boîte, avec un chargeur mural USB-C de 25 W et un câble USB-C associé.

Voici de plus près la fiche technique :

Chargez simultanément : gardez l’iPhone 13/12 et les écouteurs sans fil chargés en même temps dans un endroit pratique. (Remarque : chargez sans étui ou avec un étui de téléphone magnétique compatible iPhone) Instant Snap : pour rendre le chargement vraiment sans effort, tenez simplement l’iPhone près de la surface de chargement magnétique et voyez-le s’enclencher automatiquement. Extra Power To Go : faites glisser en toute transparence le chargeur portable mince de 5 000 mAh et obtenez jusqu’à 17 heures d’utilisation prolongée. Lorsque la batterie est faible, remettez-la en place sur la station de charge pour une recharge instantanée. L’angle droit : faites pivoter verticalement ou horizontalement et ajustez l’angle de vue jusqu’à 40° pour regarder des vidéos, répondre à des messages ou passer un appel vidéo.

Le point de vue de 9to5Toys :

J’ai eu le plaisir de vérifier quelques-uns des supports de charge d’Anker ces derniers temps, mais je pense honnêtement que son dernier ici est le meilleur à ce jour. Le chargeur MagSafe convertible Anker MagGo est livré avec une construction assez similaire aux modèles précédemment publiés, mais intensifie la conception avec la fonctionnalité la plus innovante de la gamme à ce jour.

À la hauteur de ce nom convertible, ce chargeur Anker MagGo est équipé de la possibilité de détacher le support MagSafe principal dans une banque d’alimentation. Cela vous permet de passer de la recharge sur une table de chevet ou un bureau à une solution prête à l’emploi lors de vos déplacements. Le système repose sur un socle qui permet à la banque d’alimentation de glisser et d’aligner certaines broches de charge.

Anker a fabriqué jusqu’à présent deux banques d’alimentation MagSafe différentes, et bien que cette nouvelle partage la même capacité de 5 000 mAh, elle a un nouveau design élégant. Recevant une nouvelle coque qui la rend beaucoup plus épurée qu’auparavant, ceux qui espéraient voir un accessoire plus esthétique seront très heureux de voir une inclusion dans cette nouvelle centrale.

Quant au reste du chargeur MagGo Convertible MagSafe, Anker emprunte la forme et la fonction de ses autres supports 2 en 1. Sous le chargeur principal se trouve le coussinet de 5 W susmentionné, parfait pour compléter les oreillettes. Je creuse vraiment qu’il y a une lumière intégrée dans la base qui s’allume dès que vous commencez à charger, plutôt que de rester allumée en permanence.

Tout compte fait, le seul véritable inconvénient ici est la vitesse de charge principale de 7,5 W. Mais à ce stade, ce n’est rien d’extraordinaire pour les équipements MagSafe tiers et ce n’est pas vraiment une rupture pour moi. Bien que j’aie beaucoup aimé les autres versions de la marque, son nouveau chargeur phare vaut certainement le prix pour moi si vous cherchez à rationaliser votre configuration.

