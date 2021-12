Le chargeur de démarrage de votre téléphone n’est pas déverrouillé ou vous n’êtes pas sûr

Le déverrouillage du chargeur de démarrage de votre téléphone est une étape essentielle si vous souhaitez installer des ROM alternatives, des versions bêta d’Android, différents systèmes d’exploitation ou obtenir un accès root pour un meilleur contrôle. Il était donc plutôt décevant d’apprendre que LG fermerait son service de déverrouillage du chargeur de démarrage à la fin du mois.

Cette nouvelle nous a amenés à nous demander combien de lecteurs ont un téléphone avec un chargeur de démarrage déverrouillé. Nous avons inclus ce sondage dans notre article sur le chargeur de démarrage LG lundi et voici comment vous avez voté.

Le bootloader de votre téléphone est-il déverrouillé ?

Résultats

Près de 2 000 lecteurs ont voté dans ce sondage lorsque nous l’avons publié lundi, et il s’avère qu’une faible majorité d’entre vous (~52 %) n’ont pas de chargeur de démarrage déverrouillé. Cela suggère que la plupart des personnes interrogées n’ont jamais enraciné leur téléphone actuel ou installé une ROM personnalisée dessus. Mais cela n’exclut pas la possibilité que beaucoup de ces lecteurs aient déjà bricolé des téléphones plus anciens.

La plus grande surprise a peut-être été qu’environ 37% des lecteurs interrogés ont simplement déclaré qu’ils ne savaient pas si leur téléphone avait un chargeur de démarrage déverrouillé. Cela a éclipsé le camp qui a déclaré que le chargeur de démarrage de leur téléphone était en effet déverrouillé (~ 10%).

Nous n’avons vu aucun commentaire pertinent sur ce sondage, nous ne savons donc pas vraiment pourquoi les gens ont choisi « Je ne sais pas » en particulier. Pourtant, la décision de LG de fermer son service de clé de déverrouillage du chargeur de démarrage montre à quel point il est important d’avoir cette fonctionnalité en premier lieu. De cette façon, vous pouvez (officiellement) installer les derniers correctifs de sécurité et mises à jour système lorsque LG cessera éventuellement de prendre en charge ses téléphones.

Merci d’avoir voté pour ce sondage. Installeriez-vous des mises à jour non officielles, des ROM personnalisées et des systèmes d’exploitation alternatifs sur votre téléphone si c’était plus facile à faire ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

