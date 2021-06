Le chargeur de nitrure de gallium de Razer promet de révolutionner la façon dont nous chargeons nos appareils

in

16/06/2021 à 9h49 CEST

De nombreux chercheurs considèrent que Le nitrure de gallium (GaN) va changer le monde de la technologie un jour. Il utilise des matériaux incroyablement bon marché et est capable de façonner le monde de l’électronique grâce à des batteries très petites mais puissantes, ainsi qu’efficaces.

Lors de cet E3, lors du communiqué de presse de l’E3, Razer a annoncé un chargeur 130W GaN. Il ne mesure que 32x77x62 millimètres et est si petit qu’il tient dans n’importe quelle poche, mais il peut charger deux appareils avec USB-C à 100W et deux autres appareils USB-A à 18W chacun.

De plus, il sera incroyablement léger à seulement 349 grammes. Le chargeur Razer USB GaN sera mis en vente au prix de 179,99 euros et peut être obtenu via la boutique officielle Razer.