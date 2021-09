Le chargeur de voiture Satechi MagSafe fait ses débuts parallèlement à deux versions

in

Aujourd’hui, Satechi élargit sa sélection d’accessoires Apple populaires avec trois nouvelles offres conçues pour compléter l’iPhone 13. En vedette par le premier chargeur de voiture MagSafe de la marque, il y a aussi un autre accessoire prêt pour la route qui est rejoint par un chargeur USB-C compact. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur le nouveau chargeur de voiture Satechi MagSafe et d’autres versions.

Satechi lance le nouveau chargeur de voiture MagSafe

La tête d’affiche de toutes les nouvelles versions est une nouvelle première pour Satechi, alors que la marque se lance dans le jeu du chargeur de voiture MagSafe. Arborant un design similaire à d’autres modèles sur le marché, le chargeur magnétique sans fil est livré avec un port USB-C intégré pour le jumelage avec une autre des nouvelles versions de Satechi, mais plus sur celui-ci en une seconde. Son premier support de voiture MagSafe offre des vitesses de charge de 7,5 W à un combiné de la série iPhone 12 ou iPhone 13. Il existe une grande partie des caractéristiques de montage magnétique attendues pour la fixation de votre combiné.

Quant à la façon dont vous pouvez réellement configurer les choses dans votre trajet, le chargeur de voiture Satechi MagSafe offre une conception d’évent qui se clipsera directement dans une grande variété de véhicules. Il y a un support à rotule réglable qui vous permet de changer l’angle de vision, bien que ce soit à peu près tout en termes d’ajustement du positionnement. Le nouveau chargeur sans fil Satechi MagSafe est désormais disponible à l’achat directement dans la boutique en ligne de la marque et est livré avec un 44,99 $ étiquette de prix.

Poursuivant cette concentration sur la route, Satechi propose également un nouveau chargeur de voiture USB-C à 2 ports. Offrant 40 W de puissance répartis sur une paire de ses ports USB-C PD, cette offre est tout aussi bien adaptée pour faire le plein de votre iPhone qu’elle est associée au nouveau support MagSafe ou pour compléter un iPad ou un MacBook lorsque vous travaillez loin du bureau .

L’expédition de celui-ci devrait commencer au début du mois prochain. Bien que vous puissiez pré-commander la nouvelle version aujourd’hui pour $29.99. Il existe également une remise de lancement notable qui regroupe le chargeur de voiture Satechi 40W USB-C avec le chargeur MagSafe susmentionné à $59.99. Cela enlève 20% du prix habituel sur les deux, passant de la valeur combinée de 74 $.

Et pour finir, Satechi a également rafraîchi un autre aspect de sa gamme, cette fois avec un nouveau chargeur USB-C GaN de 20 W. Développant les autres offres récentes de la collection lancée plus tôt dans l’année (examen pratique ici), la nouvelle version est également la plus compacte de Satechi.

Arborant une conception de prise pliable, il peut fournir 20 W de puissance avec un seul port USB-C PD. Maintenant disponible à l’achat, ce nouveau chargeur GaN arrive avec un 17,99 $ étiquette de prix.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !