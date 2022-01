Le chargeur GaN 4 ports USB-C de 165 W de Satechi arrive au CES

Le dernier jour du CES, Satechi a lancé son chargeur multi-appareils USB-C le plus puissant à ce jour. Le nouveau chargeur PD GaN à 4 ports USB-C de 165 W offre suffisamment de puissance pour alimenter facilement quatre appareils Apple simultanément avec un design compact.

Satechi a dévoilé son nouveau chargeur GaN PD USB-C à 4 ports de 165 W dans un communiqué de presse et une vidéo pour clôturer le CES.

Le nouveau chargeur GaN compact offre les sorties suivantes :

100W pour un seul appareil 100W/60W pour deux appareils 60W/60W/45W ou 100W/30W/30W pour trois appareils 60W/45W/30W/30W pour quatre appareils

Ce chargeur GaN à 4 ports est livré avec une finition gris sidéral dans les versions US, EU, UK et AU et comprend également un support pratique. Il dispose d’un cordon d’alimentation amovible pour plus de flexibilité.

Le modèle américain du chargeur GaN PD à 4 ports USB-C de 165 W est disponible à la commande au prix de 119,99 $ avec des livraisons à partir du 14 janvier. Et Satechi fait une promotion de 20 % avec le code « CES20 » à la caisse.

Ceux de l’UE, du Royaume-Uni et de l’Australie peuvent s’inscrire pour recevoir une alerte lorsque le nouveau chargeur est disponible.

Le point de vue de .

Cela ressemble à un chargeur fantastique pour la plupart des fans d’Apple. Bien sûr, la charge d’un seul appareil de 100 W n’atteint pas la charge rapide de 140 W dont le MacBook Pro 16 pouces est capable, mais gardez à l’esprit qu’elle n’est disponible que lorsque vous utilisez le câble MagSafe et la grande brique d’alimentation fournie par Apple.

La charge MacBook 100W + 3 ports supplémentaires va répondre aux besoins de la grande majorité des utilisateurs. Et au-delà des chargeurs USB-C à un seul port d’Apple fournis avec les MacBook et l’iPad Pro, ce chargeur GaN à 4 ports de Satechi offre beaucoup plus de commodité et de flexibilité dans un boîtier plus compact.

Pendant ce temps, pour ceux qui n’ont pas besoin de 4 ports, Satechi propose également des chargeurs USB-C GaN à 3 ports de 66 W et 108 W au prix de 55 $ et 75 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

