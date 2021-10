Le chargeur MacBook Pro 16 pouces nécessite MagSafe pour une pleine puissance

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant le nouveau chargeur MacBook Pro 16 pouces. La bonne nouvelle, c’est que c’est le premier sur le marché à proposer une nouvelle norme de charge haute puissance qui permet aux chargeurs USB de dépasser pour la première fois les 100 W.

La mauvaise nouvelle, c’est que la technologie est tellement nouvelle qu’il n’y a pas encore de câble USB-C compatible…

Fond

Lorsque les normes USB-C ont été développées, il existait une norme spécifique pour la charge, connue sous le nom de USB-C Power Delivery (PD). Cela a permis de fournir une alimentation via des câbles USB-C jusqu’à 100W.

C’était bien à l’époque, mais avec des ordinateurs portables plus puissants en route, plus de puissance était nécessaire. Une nouvelle norme a été développée pour prendre en charge la fourniture d’une puissance allant jusqu’à 240 W, et Apple a joué un rôle déterminant dans cette évolution. Cette nouvelle norme est connue sous le nom d’USB PD 3.1 Extended Power Range (EPR). Cela fournit jusqu’à 28V à 5A, prenant en charge tout jusqu’à 240W.

Limite du chargeur MacBook Pro 16 pouces

Le nouveau chargeur MacBook Pro 16 pouces d’Apple utilise la nouvelle norme USB PD 3.1 EPR et est, à ma connaissance, le tout premier chargeur du marché à le faire.

Le problème est que la norme est si nouvelle qu’il n’y a pas encore de câble EPR USB-C vers USB-C disponible, comme Benson Leung l’a expliqué sur Reddit (via CNET).

Je suppose qu’il s’agit d’un chargeur USB PD 3.1 EPR (le premier au monde), utilisant le premier nouveau niveau de tension, 28V à 5A. Apple a joué un rôle déterminant dans la proposition des nouveaux niveaux de tension 28V, 36V et 48V aux groupes de travail USB, il serait donc logique qu’ils envisagent de publier la première implémentation. Il n’y a pas encore de câble C-à-C évalué aux niveaux EPR. Apple utilise un câble propriétaire pour MagSafe.

Cela signifie que, pour l’instant, vous ne pouvez pas charger un MacBook Pro 16 pouces 2021 à pleine puissance dans l’un des ports USB-C. Apple prend cependant en charge l’EPR via son nouveau câble USB-C vers MagSafe 3. Cela signifie que vous pouvez obtenir la pleine puissance – y compris cette charge de 50 % de 30 minutes – en utilisant le câble MagSafe.

La limitation est temporaire. Des câbles EPR USB-C vers USB-C sont en préparation, et dès qu’ils seront disponibles, vous pourrez les utiliser avec le chargeur MBP de 16 pouces. Mais, pour l’instant, vous devrez vous en tenir au chargeur MagSafe pour des performances maximales.

Cela signifie cependant qu’il y aura encore un autre problème de compatibilité lors de l’achat de câbles USB-C…

