Le chargeur MagSafe Duo à 129 $ d’Apple ne peut pas charger rapidement l’Apple Watch Series 7

Avec le lancement des modèles iPhone 12 l’année dernière, Apple a introduit un chargeur MagSafe Duo à 129 $ capable de charger un iPhone et une Apple Watch en même temps, mais il est malheureusement déjà obsolète.



L’Apple Watch Series 7 dispose d’une nouvelle fonction de charge rapide qui nécessite une rondelle de charge mise à jour, ce qui signifie que l’‌Apple Watch Series 7‌ ne se charge pas rapidement lorsqu’elle est connectée au ‌MagSafe‌ Duo car elle utilise une rondelle de charge non rapide standard.

Apple a confirmé que le ‌MagSafe‌ Duo n’est pas en mesure de charger rapidement une Apple Watch Series 7‌ dans un document d’assistance mis à jour cet après-midi.

Le chargeur MagSafe Duo ne prend pas en charge la charge rapide avec Apple Watch Series 7. Pour charger rapidement votre Apple Watch Series 7, utilisez le câble de charge rapide magnétique USB-C Apple.

Apple peut avoir une version mise à jour du ‌MagSafe‌ Duo qui prend en charge la charge rapide Apple Watch à venir, mais les propriétaires d’‌Apple Watch Series 7‌ qui possèdent déjà la version actuelle devront se contenter de vitesses de charge standard.

Meilleures histoires

Apple vend désormais un chargeur magnétique USB-C pour les modèles Apple Watch Series 7 à charge rapide

Lors de l’événement « California Streaming » d’aujourd’hui, Apple a annoncé une nouvelle rondelle de chargement USB-C Apple Watch conçue spécifiquement pour les modèles de la série 7. Au prix de 29 $, le câble Apple Watch Magnetic Fast Charger vers USB-C peut charger une Apple Watch Series 7 33 % plus rapidement que la rondelle de charge Apple Watch standard, atteignant une charge de 80 % en 45 minutes. .

Apple abandonne l’Apple Watch Series 6 alors que les précommandes de la série 7 commencent

L’Apple Watch Series 6, introduite par Apple en septembre de l’année dernière, a été abandonnée après le lancement de la nouvelle Apple Watch Series 7. Suite aux précommandes de l’Apple Watch Series 7 ouvertes plus tôt dans la journée, Apple a supprimé la Series 6 à partir de son site Web, ne l’offrant plus à l’achat pour les clients. L’Apple Watch Series 7 remplace la Series 6 et quitte désormais l’Apple…

Prosser: Apple Watch Series 7 sera disponible à la mi-octobre

L’Apple Watch Series 7 sera expédiée à la mi-octobre avec des précommandes qui commenceront « dès la semaine prochaine », affirme le leaker Jon Prosser, citant des sources « familières avec la sortie ». Apple a présenté l’Apple Watch Series 7 lors de son événement « California Streaming » de septembre aux côtés des modèles iPhone 13, mais à l’époque, a déclaré que la nouvelle Apple Watch serait expédiée plus tard à l’automne. Il n’y a pas eu d’officiel…

Apple Watch SE est désormais livrée avec un câble de chargement USB-C

Jeudi 16 septembre 2021 10h35 PDT par Juli Clover

Les clients qui commandent l’un des appareils Apple Watch SE moins chers d’Apple recevront désormais un câble de charge USB-C mis à niveau dans l’emballage, plutôt que le câble de charge USB-A précédent. Apple change le câble dans la boîte alors qu’il continue de s’éloigner de l’USB-A et pour assurer la cohérence de la gamme Apple Watch. L’Apple Watch SE sera apparemment livrée avec le même chargeur rapide USB-C…

Vidéos et avis sur le déballage de l’Apple Watch Series 7 partagés avant le lancement de vendredi

L’embargo d’Apple sur les critiques de l’Apple Watch Series 7 a maintenant été levé avant l’arrivée des premiers appareils chez les clients vendredi, donnant un premier aperçu pratique de la dernière montre intelligente phare de l’entreprise. En plus de notre résumé détaillé des critiques, nous avons rassemblé un certain nombre de vidéos de déballage et de critiques du nouvel appareil. Les principales nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch Series 7 incluent …

Une nouvelle image offre un aperçu plus clair de la taille de l’écran de l’Apple Watch Series 7 par rapport à la série 6

Jeudi 14 octobre 2021 02h27 PDT par Sami Fathi

L’Apple Watch Series 7 arrive officiellement sur les tablettes et commence à arriver demain auprès des clients du monde entier. Bien que nous ayons vu des critiques médiatiques de la nouvelle montre, nous n’avons pas encore vu de comparaison claire dans le monde réel avec l’Apple Watch Series 6 de l’année dernière jusqu’à maintenant. Apple affirme que la nouvelle Apple Watch Series 7 dispose d’un écran 20 % plus grand que la Series 6, principalement grâce à des lunettes réduites qui permettent la…

Quelle est la date de sortie de l’Apple Watch Series 7 ?

Apple a annoncé l’Apple Watch Series 7, la montre intelligente la plus récente et la plus avancée de la société, lors de son événement « California Streaming » de septembre, révélant les fonctionnalités tant attendues du nouvel appareil. L’Apple Watch Series 7 a été annoncée aux côtés de la gamme iPhone 13, avec un design plus grand, un écran Retina plus grand avec des bordures d’écran plus fines, une durabilité améliorée, une charge plus rapide, une nouvelle couleur …

Apple dévoile l’Apple Watch Series 7 avec des écrans plus grands à partir de 399 $

Apple a annoncé aujourd’hui l’Apple Watch Series 7 lors de son événement « California Streaming », avec un nouveau design plus grand, un nouvel écran Retina, des bordures plus fines, une meilleure durabilité, une charge plus rapide et plus encore. La série 7 est disponible dans des options de taille de 41 mm et 45 mm, contre 40 et 44 mm des modèles précédents, et dispose d’un nouveau boîtier qui a une base plate et des « coins plus doux et plus arrondis », tandis que l’écran…