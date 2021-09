Le chargeur MagSafe pour iPhone 13 d’Apple repéré en ligne avant l’événement de streaming en Californie du 14 septembre

Apple devrait annoncer les nouveaux iPhones le 14 septembre

Apple se prépare peut-être à introduire bientôt une nouvelle version du chargeur iPhone MagSafe. L’information arrive quelques jours avant l’événement Apple Streaming du 14 septembre en Californie.

Une nouvelle liste pour un «chargeur magnétique» sur la FCC, repérée en premier par le blogueur Dave Zatz, montre un accessoire affichant le nouveau nom de modèle A2548 qui semble autrement presque identique au chargeur existant de la société basée à Cupertino avec le nom de modèle A2140. Divers appareils ont été utilisés pour tester le nouveau chargeur. Quatre de ces appareils ont été marqués comme “Nouveau téléphone”, ce qui correspond très probablement aux smartphones de la série iPhone 13 dont le lancement est prévu le 14 septembre.

Cependant, il n’y a pas beaucoup d’indices sur ce que propose la « rondelle de charge » dans les documents de la FCC. Selon ., le chargeur a été testé avec les quatre modèles d’iPhone 12 (marqués sur la liste FFC comme « Legacy Phone ») et quatre appareils non annoncés, ce qui pourrait signifier que ce nouveau chargeur MagSafe serait compatible avec les deux générations d’iPhone.

Les documents de la FCC incluent également un diagramme qui montre une paire d’AirPod en cours de charge par la rondelle. Le chargeur MagSafe existant peut techniquement le faire. Cependant, le boîtier AirPods ne s’y attachera pas magnétiquement comme les derniers iPhones.

Selon les rumeurs précédentes, la nouvelle série d’iPhone lancée cette année pourrait avoir des aimants plus puissants intégrés dans le dos qui pourraient bénéficier d’une conception modifiée du chargeur MagSafe. Il y a également eu des rumeurs d’une bobine de charge sans fil plus grande, qui, de manière spéculative, pourrait générer des puissances plus élevées et augmenter les vitesses de charge. Cependant, selon le dossier de la FCC, le nouveau chargeur pourrait offrir la même vitesse de charge de 15 W que le modèle actuel, lorsqu’il est associé à un iPhone.

Il pourrait également s’agir d’une révision mineure fonctionnellement identique à la rondelle de chargement existante, une stratégie qu’Apple a déjà utilisée.

Apple devrait annoncer les nouveaux iPhones le 14 septembre. Surveillez cet espace pour une couverture complète de l’événement.

