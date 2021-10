Le chargeur révolutionnaire de 100 watts avec lequel vous pouvez alimenter un ordinateur portable

Lorsque l’on souhaite acquérir un chargeur efficace et répondant à nos besoins, on se laisse emporter par les avis que l’on trouve dans les boutiques et les boutiques en ligne. Nous avons plus d’un chargeur par foyer, et maintenant que la tendance est à les fabricants ne les intègrent pas lors de l’achat d’un appareilEn trouver un qui est conforme est toujours nécessaire.

La firme asiatique UGREEN a lancé un gadget intéressant. Il s’agit de la version étendue de son chargeur au nitrure de gallium 65w, mais dans ce cas capable d’atteindre 100w de puissance. Avec elle, vous avez couvert la plupart de vos besoins lorsque vous devez mettre votre appareil au maximum. On vous dit à quoi ressemble ce nouveau chargeur 100 w.

Le chargeur 100w pour la polyvalence

Oui, la proposition de cette marque est surprenante, un chargeur avec 3 ports USB-C et 1 USB-A, c’est-à-dire, celui de toute la vie. Elle a incorporé dans sa fabrication du nitrure de gallium, l’alternative qui fait son chemin vers le silicium. Ses propriétés permettent à la chaleur de se dissiper beaucoup mieux et il n’y a pas de surchauffe. C’est quelque chose qui vient inquiéter selon le modèle de chargeur auquel nous sommes confrontés. Lorsque la chaleur est dissipée efficacement, les performances sont plus élevées.

Les ports 1 et 2 fournissent tous deux 100 watts seuls, bien que si on les utilise en même temps, la puissance reste à 65W dans le premier et 35W dans le second. Cela peut être utile pour charger simultanément une tablette et un. mobile ou un ordinateur jusqu’à cette puissance et un autre appareil. Si l’on veut utiliser les 3 ports USB-C en même temps, la puissance est divisée en 45 w, 30 w et 22,5 w, largement suffisant pour 3 tablettes ou téléphones.

Le port USB-A offre 22,5 watts, ce qui n’est pas mal du tout, en plus d’une charge rapide. Cependant, vous devez garder à l’esprit que lorsque vous utilisez ce port, vous ne pouvez rien connecter aux autres. C’est le USB-A et USB-C ne sont pas pris en charge en même temps. Si vous tenez compte de cela, et voyant que la norme USB-A devient de moins en moins courante, la recharge sur cet appareil ne devrait jamais être un problème.

Quant aux sensations, à vrai dire elles sont positives. Ce chargeur 100w fait ce qu’il promet, c’est de remplir au maximum un ordinateur portable compatible lorsqu’il le fait avec les ports 1 ou 2. Et oui, comme son petit frère, ce chargeur dispose d’un taux de dissipation thermique très élevé. Après plusieurs heures d’utilisation, vous pouvez voir qu’il ne prend pas beaucoup de température.

Vous pouvez acheter ce gadget sur Amazon, son prix est d’environ 55 euros. C’est cher? Bon, tout dépend de ce que vous entendez par ce concept, un bon chargeur unidirectionnel peut coûter environ 20 euros. La proposition de ce fabricant est presque 3 fois plus élevée, mais très polyvalente et sûre. Probablement dès que le nitrure de gallium (GaN) sera adopté en standard les prix commencent à baisser. Mais dans tous les cas, si vous possédez un modèle comme celui-ci chez vous, avec 4 prises, vous évitez d’avoir plusieurs chargeurs qui, achetés séparément, pourraient faire monter le prix final.