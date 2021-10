Le chariot de supermarché avec IA qui pèse les fruits, vous emmène vers les offres, et vous facture à votre départ | La technologie

La fin des files d’attente dans les supermarchés est plus proche, avec ce caddie intelligent qui vous charge lorsque vous partez. Et il a aussi beaucoup d’autres fonctions.

Les paniers ils n’ont pas beaucoup évolué depuis des décennies. Mais comme dans tant d’autres domaines, intelligence artificielle vous pouvez les changer complètement.

La société Caper a développé chariots de supermarché avec intelligence artificielle, qui opèrent déjà même en Espagne, dans les supermarchés de la chaîne Auchan (Alcampo, Sabeco).

Caper Smart Cart est un chariot de supermarché avec IA qui pèse les fruits, vous emmène aux offres et vous facture lorsque vous partez, entre autres choses. Vous pouvez le voir en fonctionnement dans cette vidéo :

Comme on peut le voir, c’est une voiture normale et actuelle, à l’exception de l’écran tactile qu’elle possède à l’avant.

Il a quelques caméras de reconnaissance d’images qui détectent les produits introduits et retirés du panier, sans qu’il soit nécessaire de lire le code-barres.

Le client n’a pas à passer l’article dans un lecteur, il suffit de le mettre dans le panier comme d’habitude, pour qu’il soit reconnu.

Autre capteur de poids à la base permet peser tout objet qui pénètre dans le chariot, comme les fruits, les légumes, etc.

Cette intelligence artificielle vous alerte si elle détecte un produit similaire en vente, et même vous y guide à l’aide d’une carte, style Google Maps.

peut également vous proposer des recettes selon les produits que vous avez mis dans le panier, et Il vous alerte s’il vous manque un ingrédient.

Maintenant que les magasins sont revenus à la normale, c’est le bon moment pour recueillir les heures d’ouverture des principaux supermarchés d’Espagne.

Mais le meilleur de tous est que ce chariot de supermarché intelligent met fin aux files d’attente dans les supermarchés pour toujours… et avec les jobs de caissier, on craint beaucoup…

Lorsque vous avez terminé vos achats la voiture vous charge directement via une application mobile. Vous n’avez donc pas à faire la queue à la caisse.

Ce n’est pas un prototype, ni une technologie en phase de test. Il est déjà utilisé dans les supermarchés aux États-Unis, au Canada, en France et en Espagne, entre autres pays. Le taux de satisfaction client dépasse 91%.

Hier encore, Caper a été racheté par InstaCart, le premier supermarché en ligne des États-Unis, qui souhaite également s’implanter dans le commerce physique.

Tout indique que, dans les années à venir, les chariots de supermarché vont introduire ce type de technologie, ce qui rendra le processus d’achat plus facile et plus rapide… en éliminant certains emplois en cours de route.