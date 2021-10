Le charmant casse-tête ‘Where Cards Fall’ joue la main sur Switch le mois prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous cherchez un nouveau jeu de puzzle indépendant plein d’art magnifique et d’ambiances charmantes ? Alors vous voudrez peut-être garder un œil sur Where Cards Fall, qui sera lancé sur Switch le 4 novembre.

Du développeur The Game Band et de l’éditeur Snowman, Where Cards Fall est décrit comme « un jeu de puzzle tranche de vie » qui vous fait construire des piles de cartes pour progresser à travers chaque niveau et revivre les souvenirs du protagoniste. Comme vous le verrez dans la bande-annonce ci-dessus, vous serez chargé de créer vos propres chemins pour aller de l’avant – et tout a l’air plutôt joli.

On nous dit que depuis son lancement initial sur Apple Arcade, le jeu a été retravaillé pour inclure des commandes et des animations personnalisées spécifiquement pour ses prochaines versions PC et Switch. Il y a 50 énigmes au total, et le développeur note que vous voudrez peut-être essayer de jouer au casque pour la meilleure expérience.

Là où l’histoire du passage à l’âge adulte de Cards Fall n’est pas une ligne droite, mais un processus cyclique avec lequel les personnages s’engagent encore et encore. Les châteaux de cartes confèrent à chaque scène une identité et un sens du lieu distincts. Au fur et à mesure que vous résolvez des énigmes, vous aurez un petit aperçu de la vie des personnages, découvrant des souvenirs dans les châteaux de cartes. Alors que les énigmes s’enchaînent doucement, les choses ne se terminent pas toujours parfaitement.

Ça a l’air bien, non ?

Faites-nous savoir si vous allez donner un tourbillon à celui-ci avec un commentaire soigneusement construit ci-dessous.