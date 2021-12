Le « Charro de Huentitán a cessé de chanter, mais nous continuerons à l’applaudir – El Sol de México

« Tant qu’ils n’arrêtent pas d’applaudir, je n’arrêterai pas de chanter », la lumière du Charro de Huentitán s’est éteinte, mais elle continuera sûrement à se faire entendre pendant plusieurs générations, qui voudront savoir qu’elle a commencé à marcher à travers les rues de San Juan de Dios, sous la pluie, avec une guitare à la main et chantant dans les cantinas de la région, jusqu’à atteindre son rêve.

D’où le dernier message apparu sur ses réseaux sociaux : « N’abandonne pas tes rêves, me consacrer dans cette vie à chanter était la meilleure décision que j’ai pu prendre. » C’était son message préféré, non seulement pour ses enfants, mais pour tous les jeunes artistes qu’il côtoyait et surtout qui partaient comme lui, « d’en bas ».

Tout au long de sa carrière, le roi de la musique ranchera a vendu plus de 70 millions de disques et enregistré 34 films au Mexique.

Sa famille : María del Refugio « Doña Cuquita » Abarca Villaseñor et ses enfants Alejandro, Vicente, Alejandra et Gerardo Fernández.

Il est né dans une famille à faible revenu de la commune de Huentitán el Bajo, tout près du ravin du même nom situé au nord de la ville de Guadalajara, le 17 février 1940. Il a 81 ans. Fils de l’éleveur Ramón Fernández et de la femme au foyer Paula Gómez de Fernández. À seulement six ans, il commence à rêver d’une carrière de chanteur.

A plusieurs reprises, dans une interview à EL OCCIDENTAL, il a cité que le journal était une partie importante du début de sa carrière, « ici j’ai grandi, ici ils ont cru en moi ». Il se souvenait que lorsque sa voix résonnait à l’est de la ville -dans les années cinquante- et l’admiration des gens, ils lui valurent des entretiens constants.

Il débute au cabaret El Sarape et en 1965 il rejoint comme première voix du Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza puis celle de José Luis Aguilar de Don Felipe Arriaga, qui fut aussi important dans sa vie que Federico Méndez Tejeda, compositeur de nombreuses des chansons qu’il entendit dans la voix de Vicente et qui le conduisirent au succès : De quelle manière t’oublie-je, Cet homme aux cheveux gris, Tu as appris à voler, Sur le point de crier, Marionnette, Cœur vaincu, Aujourd’hui j’ai parlé à mon coq, Le voleur de chevaux et Pour ton foutu amour, parmi tant d’autres.

Qui est le Charro de Huentitán ?

Sa voix s’est répandue dans tout Jalisco à partir de 1965, lorsqu’il a été invité à participer à une émission de radio via l’AM XEX.

El Charro de Huentitán a rapidement reçu des offres locales pour se produire au théâtre Blanquita et un an plus tard, il passait déjà à la radio dans tout le pays.

Au deuxième trimestre 1966, il signe son premier contrat avec une maison de disques, en l’occurrence avec CBS México (Sony Music), ce qui lui donne ainsi une belle opportunité d’enregistrer ses premiers grands succès tels que : Perdóname, Cantina del barrio et Tu camino y el mine. . Il a été suivi d’une série d’albums les plus vendus, Word of the King et Ni in Self-Defense.

Alors qu’il était entendu à la radio aux côtés de Pedro Infante, Jorge Negrete et Javier Solís, aujourd’hui disparus, et en compétition avec José Alfredo Jiménez, il a été invité à travailler sur Televisa et est à Siempre en Domingo, animé de Raúl Velasco , où il a interprété des chansons en direct telles que: Your way and mine et Back, back.

La renommée internationale l’atteignit. La chanson de Volver, Volver, a fait le tour du monde avec lui, et alors que cette chanson a été enregistrée par l’espagnol Raphaël, la chanteuse grecque Nana Mouskouri (qui a enregistré quelque 300 albums) et par la chanteuse équatorienne Concha Buika ; Vicente Fernández a co-animé l’émission Noches Tapatías aux côtés de Lucha Villa et Isabel Soto Lamarina.

En plus du programme Lola Beltrán, où il a chanté en duo avec Lola la grande et s’est entretenu avec d’autres invités.

Chente au cinéma

Il ne serait pas le grand acteur, mais la célébrité et son public l’ont suivi dans les salles de cinéma de Guadalajara. En 1971, il participe pour la première fois à Tacos al carbon aux côtés de « Springs ». Il a joué le rôle de Constancio Rodríguez, un vendeur de tacos.

Trois ans plus tard, il joue dans son premier succès cinématographique, La ley del monte. L’album de la musique de ce film a également été très populaire.

Déjà dans les années 80, il alterne entre les scènes, les studios d’enregistrement et les plateaux de tournage, où il récolte d’importants succès.

-Méfait mexicain (1980)

-Comme le Mexique il n’y en a pas deux (1981)

-Juan Charrasqueado et Gabino Barrera (1982)

Jusqu’à ajouter 34 films tout au long de sa carrière.

Concerts

Vicente Fernández n’est pas seulement entré dans l’histoire avec ses performances, ses ventes de disques et ses films, il l’a également fait lors d’événements majeurs.

Des moments qui ont été capturés dans des disques et des vidéos, comme le mémorable concert d’adieu au stade Azteca, ce 16 avril 2016. Devant 85 000 participants, il leur a donné plus de 60 chansons, à commencer par les classiques de « El rey » , » Comment je t’oublie « , » Ici entre nous » et » Retour, retour » jusqu’à leurs derniers tubes.

Mais plus tôt dans les arènes de Mexico, le 15 septembre 1984, un Mexicain au Mexique, Vicente Fernández, est apparu devant 54 000 spectateurs.

Il avait déjà battu un record, en 2009, lorsqu’il avait réuni 2 000 personnes lors d’un grand concert au cœur du Zócalo de Mexico. Il a alors 68 ans et, accompagné de grands mariachis, il interprète des chansons telles que « Ces jalousies », « Femmes divines », « La ley del monte », pour ne citer qu’elles, pendant trois heures et demie.

Grammy

Tout au long de sa carrière, il a ajouté des centaines de prix et trois grammys. En 2010, 2015 et 2017, il remporte le prix du meilleur album régional mexicain. Les thèmes : J’ai besoin de vous ; Mano a Mano, tangos dans le style de Vicente Fernández ; et un Azteca dans l’Azteca, respectivement.

Vicente a également établi un autre record en inaugurant sa propre étoile sur le « Walk of Fame » ou Walk of Fame de 4 kilomètres. Là, en 2000, plus de 4 000 personnes l’ont accompagné.

Il rivalise, parmi les plus visités, avec Jhonny Deep, celui de Michael Jackson et Julio Iglesias lui-même.

Il y a des femmes si divines !

Vicente et Cuquita ont connu des moments de crise en raison des prétendues infidélités du chanteur.

Les médias et les rumeurs de l’époque lui attribuaient des aventures extraconjugales avec :

Merle Uribe. Ils étaient ensemble dans divers palenques et présentations personnelles

Il a rappelé que leur histoire d’amour avait duré deux ans alors que Vicente Fernández était déjà marié à Cuquita Abarca. Apparemment, elle l’a quitté après avoir découvert qu’il avait plusieurs amants.

Patricia Rivera. Soi-disant, la romance aurait commencé quand ils ont filmé El Arracadas. Il lui a donné la projection pour les années suivantes, en proposant la participation de l’ancienne Miss Mexique dans plusieurs de ses films. La relation s’est détériorée, elle a tenté de lui attribuer un enfant qu’il a procréé et que le test ADN a montré que ce n’était pas le sien.

Toujours au cinéma, il a établi une brève relation avec Manoella Torres et on dit qu’on dit même cela même avec Angélica María.

La même année, ils ont tenté de le relier à un harcèlement apparent des visiteurs féminins dans les trois Potrillos. On suppose que des plaintes ont été déposées, mais ils n’ont pas signalé leur destination.

Pour toujours…

Le 7 juillet 2021, le « Charro de Huentitán » a été admis à l’hôpital Country 2000 à cause d’une infection urinaire.

Cependant, le 9 août, il a de nouveau été hospitalisé pour une chute survenue dans son ranch « Los Tres Potrillos ».

L’idole mexicaine a été opérée, car la chute lui a causé des dommages au cou.

Sa santé se détériorait et il a cessé d’exister. Repose en paix Vicente Fernández.

Famille

Leurs enfants:

Vicente Fernández Jr. (11 novembre 1963) (57 ans)

Alejandro Fernández : (24 avril 1971) (50 ans)

Gerardo Fernández : 4 mai 1976 (43 ans)

Alejandra Fernández (16 mai 1984) (37 ans)

Ils ont 11 petits-enfants

Disques

2018 Plus romantique que jamais Sony Music

2016 Un Aztèque dans l’Aztèque Sony Music

2015 Mourir d’amour Sony Music

2014 Mano a mano tangos Sony Music

2013 Aujourd’hui Sony Musique

2012 Los dos Vicentes Sony Music

2011 Sony Musique à nouveau

2010 L’homme qui t’aimait le plus Sony Music

Un Mexicain au Mexique CD + DVD Sony Music

2009 J’ai besoin de toi Sony Music

2008 Première rangée Sony Music

Pour toujours Sony Musique

2006 La tragédie des cow-boys Sony Music

La légende vivante (Compilation) Sony Music

2005 Mes duos (Compilation) Sony Music

Et ses corridos gâtés (Compilation) Sony Music

2004 Ma vie était en retard Sony Music

Trésors de la collection 2003 (Compilation) Sony Music

Live : ensemble pour la dernière fois Avec Alejandro Fernández Sony Music

2002 35e anniversaire Best of Lara Sony Music

2001 Histoire d’une idole Vol.2 (Compilation) Sony Music

Plus avec le numéro un de Sony Music

2000 Loup Blessé Sony Music

Histoire d’une idole Tome 1 (Compilation) Sony Music

1999 Et les plus grands tubes des dandys de Sony Music

1998 Entre moi et l’amour Sony Music

1997 Sony Music statue en ivoire

1996 Et ses chansons Sony Music

1995 Même si mon âme fait mal à Sony Music

1994 Souvenir de Los Panchos Sony Music

1993 Dommage que tu sois un étranger Sony Music

Mexicanísimo : 24 hits (Compilation) Sony Music

1992 À quel point Sony Music est-il étrange

Personnalité (Compilation) Sony Music

1991 Musical Treasures Tome III (Compilation) Sony Music

Et les classiques de José Alfredo Jiménez Sony Music

Le charro mexicain Sony Music

1990 16 Original Hits Run (Compilation) CBS

Tant que vous n’arrêtez pas d’applaudir CBS

Mexicanísimo: 16 hits (Compilation) CBS

1989 Pour votre foutu amour Sony Music

Trésors musicaux Vol.2 (Compilation) CBS

1988 Musical Treasures Tome I (Compilation) CBS

Le meilleur du deck avec El rey CBS

1987 El cuatrero (Femmes divines) CBS

CBS Soul Motifs

Deux coeurs avec Vikki Carr CBS

1986 Chante pour l’Amérique latine CBS

Aujourd’hui j’ai discuté avec mon coq CBS

1985 D’un ranch à l’autre CBS

1984 Un Mexicain sur Mexico CBS

15 nouveaux hits avec l’idole de Mexico CBS

1983 Hits and More Hits (Compilation) CBS

Big 15 avec CBS Numéro 1

1982 C’est la différence CBS

1981 Sentimental Y Ranchero (Compilation de trois disques) CBS

CBS numéro un

Valses du souvenir CBS

1980 Vicente Fernández (Compilation de trois disques) CBS

Le tapatío CBS

1979 Le joueur de CBS

1978 A Whole Epoch Tome II (Triple Disc Compilation) CBS

Mon ami le tordillo CBS

Malgré tout CBS

1977 Rancheras (Compilation) CBS

Vicente Fernández (Compilation de trois disques) CBS

La mort d’un galero CBS

1976 Vous aimez les bijoux ranchero ? SCS

À ta santé (variété musicale) CBS

1975 Vicente Fernández (Compilation de trois disques) CBS

Chanter pour se souvenir CBS

Le fils du peuple CBS

1974 Vicente Fernández (Compilation de trois disques) CBS

Dos, Dos (Compilation Triple Disque) CBS

L’idole du Mexique CBS

Vicente Fernández (Je ressens pour toi) CBS

1973 Toute une époque CBS

1972 Vicente Fernández (avec les mêmes ciseaux) CBS

En haut Huentitan ! SCS

1971 Vicente Fernández (Route dangereuse) CBS

Vicente Fernández (Maria m’attend) CBS

1970 Pas en légitime défense CBS

1969 Vicente Fernández (Le remède) CBS

1968 Parole du roi CBS

1967 La voix que vous attendiez.

Avec des informations de Laura Hidalgo | l’occidental