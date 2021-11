Le chassé à Simeone et Joao Félix après 3-3 contre Valence

08/11/2021 à 12h55 CET

Atlético de Madrid et les temps additionnels dans cette première étape de la ligue, ils sont les protagonistes habituels, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. L’équipe ne s’est pas plainte Diego Pablo Simeone avec les 10 minutes supplémentaires qu’ils ont ajoutées au stade RCDE afin que Thomas lemarEn 99′, il a donné à l’équipe madrilène les trois points.

Mais hier à Mestalla, le sept minutes que la collégiale s’allonge Catégorie Soto ils sont devenus un vrai cauchemar, et cela a eu le joueur valencien Hugo Duro en tant qu’exécuteur. L’attaquant s’est inscrit un doublé aux minutes 92 et 96 pour obtenir un point précieux et qui a laissé les colchoneros sans les trois points à la dernière minute.

Simeone : « Qu’est-ce que tu fais, Kondogbia ?

Les réactions de l’Atlético de Madrid n’ont pas attendu, compte tenu du fait que le match nul de dernière minute était une grande cruche d’eau froide. Les collègues de Movistar ont capturé les deux Simeone dans le rôle de Joao Félix à deux moments décisifs de la rencontre. Alors que le Portugais était incrédule avec les sept minutes que l’arbitre a ajouté et un ‘ »C’est toujours la meme chose », l’entraîneur argentin n’a pas compris l’un des jeux précédant l’un des buts de Valence d’un de ses joueurs, Geoffrey Kondogbia, et les caméras ont capté un « Qu’est-ce que tu fais, Kondogbia ? qu’il a répété plusieurs fois avant la « catastrophe » sous la forme d’un but valencien.

Le retour après la pause sera la clé

Reste à voir ce que ressent l’actuel Atlético de Madrid arrêt de l’équipe nationale, auquel les matelassiers arrivent avec quelques doutes. En championnat, les cinq points de différence par rapport au Société réelle Ils sont une distance récupérable à ce jour, mais qui oblige également les Madrilènes à ne plus jouer. En Champions, la situation est plus délicate. Les hommes de Simeone sont contraints de battre Milan lors de la cinquième journée de la phase de groupes pour atteindre le « pile ou pile » qui sera vécu au Portugal contre lui Port, où une défaite les éliminerait de la meilleure compétition continentale.