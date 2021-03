Le chasseur des gladiateurs en danger alors qu’Andy et Manrika nommés influenceurs

James a l’air d’avoir des ennuis … (Photo: Channel 4)

Un autre blocage de The Circle est imminent – et Gemma, alias James, est en danger certain.

Le culturiste de 47 ans et ancienne star des Gladiators se fait passer pour l’infirmière du NHS Gemma depuis deux semaines, dans le but d’obtenir le prix en espèces de 100000 £ et de faire un don au service.

Mais il s’est fait sans le savoir des ennemis en cours de route.

Plus précisément, Manrika, qui trouve Gemma trop fausse et croit qu’elle prépare quelque chose.

La pression d’être un poisson-chat a amené James à révéler son identité à Andy, dans le but de créer un moment de liaison pour le garder en sécurité.

Mais plutôt qu’Andy apprécie l’honnêteté, il s’inquiète maintenant des intentions de James – pensant que James pourrait essayer de se débarrasser de lui pour garder son secret en sécurité.

Les jours de James sont-ils comptés? (Image: canal 4)

Maintenant, après le dernier tour de votes de popularité, Manrika et Andy ont tous deux été nommés en tant qu’influenceurs et devront décider qui sera la prochaine personne à quitter.

Manrika n’a pas caché aux caméras (et loin du chat de groupe) qu’elle voulait que Gemma sorte.

Cela signifie-t-il que les jours de James sont comptés?

Les téléspectateurs semblent certainement le penser.

Actuellement, il y a neuf joueurs encore dans le jeu de la popularité – et la plupart d’entre eux sont secrètement des participants au poisson-chat prétendant être quelqu’un d’autre.

Manrika, Vithun, Andy et la nouvelle venue Pippa restent les seuls véritables joueurs.

Plus: Le cercle



Gemma (joué par James), Dorothy (joué par Scott), Syed (joué par Hashu), Felix (joué par Natalya) et Femi (joué par Joey) continuent de passer inaperçus car suspects.

Le Cercle continue ce soir à 22h sur Channel 4.

