Le châssis Kinetic PC est recouvert de trous de ventilation automatique effrayants

Design cool ou cauchemar mécanique ? Votre choix! Gif : CyberPowerPC / Kotaku

Et si votre ordinateur de jeu pouvait respirer, en ouvrant grand ses « bouches » pour aspirer de l’air lorsqu’il faisait trop chaud, ou en obturant ses orifices pour empêcher la poussière d’entrer et réduire le bruit ? C’est l’idée derrière le boîtier PC de la série Kinetic quelque peu troublant de CyberPowerPC.

Le boîtier Kinetic, présenté aujourd’hui lors du Consumer Electronics Show 2022, arbore un panneau avant composé de segments triangulaires et ressemble à quelque chose du département des accessoires de Doctor Who. 18 de ces triangles sont en fait des bouches d’aération à charnières qui s’ouvrent vers l’intérieur, se transformant de panneaux solides en une série inquiétante de trous polygonaux. Le matériel à l’intérieur du boîtier surveille la température ambiante de votre PC, ouvrant et fermant les évents en fonction des besoins en flux d’air du système.

Imaginez que cela soit assis à côté de vous à votre bureau d’ordinateur, s’ouvrant et se fermant comme bon vous semble, comme un Michael Bay Transformer essayant de prendre vie. Imaginez maintenant que vous possédez un hamster qui aime ramper sur votre bureau pendant que vous travaillez. Maintenant, arrêtez d’imaginer, car c’est sur le point de devenir horrible.

Le châssis de la série Kinetic est en fait une idée plutôt cool. Il s’inspire de l’architecture cinétique, qui permet à des structures telles que des bâtiments ou des satellites de se transformer pour modifier non seulement leur forme, mais leur fonction. Un bâtiment peut avoir des panneaux qui se déploient pour aider à détourner le vent, tandis qu’un satellite dans l’espace a besoin de ses miroirs pour se déplacer afin de récolter l’énergie solaire plus efficacement.

L’inconvénient de la conception est qu’elle déclenche définitivement ma trypophobie, la peur des grappes ou des motifs de trous. Cela, et vous pouvez déjà voir la poussière commencer à se déposer sur les bords du PC de démonstration dans la vidéo. S’il ramasse des lapins de poussière aussi rapidement, il n’a aucune chance de rester propre dans ma maison.

Le site Web de CyberPowerPC répertorie le Kinetic comme à venir. Cela ressemble presque à une menace.