Le châssis numérique Qualcomm pourrait alimenter votre future voiture

Qualcomm a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour sa plate-forme automobile Qualcomm Digital Chassis au CES 2022. Il a également signé de nouveaux partenaires automobiles qui utiliseront le système dans leurs véhicules de prochaine génération. Les mises à jour incluent de nouvelles fonctionnalités de cockpit, des options de conduite assistée et des mises à jour basées sur le cloud.

Qualcomm a annoncé de nouveaux efforts dans ses plans de technologie automobile lors du CES 2022. Cela inclut Snapdragon Digital Chassis, qui offrira aux constructeurs automobiles un moyen d’étendre la technologie disponible pour les propriétaires de véhicules.

Qualcomm Digital Chassis comprend un certain nombre de fonctionnalités différentes que les constructeurs automobiles peuvent utiliser comme un ensemble complet. A l’inverse, ils peuvent choisir ceux qu’ils souhaitent intégrer dans leurs futurs véhicules.

Un exemple de fonctionnalité comprend la plate-forme Snapdragon Ride pour de meilleures fonctionnalités de conduite assistée et automatisée. Un autre exemple est la plate-forme Snapdragon Cockpit, qui permettra aux voitures d’inclure des intérieurs multi-écrans et multi-caméras avancés, avec des fonctionnalités audio et vidéo haut de gamme.

Parmi les autres fonctionnalités du châssis numérique, citons la plate-forme de connectivité automatique Snapdragon, qui permettra aux voitures de se connecter à d’autres appareils et serveurs cloud via LTE, 5G, Wi-Fi et Bluetooth. De plus, les services Snapdragon Car-to-Cloud prendront en charge la mise à jour des voitures avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau via des connexions cloud.

Snapdragon Digital Chassis a déjà reçu le soutien de plusieurs constructeurs automobiles. Cela inclut General Motors, BMW, Hyundai, Volvo, Renault et plus encore.

