Le chat crypto est hors bourse, mais pouvons-nous voir plus d’interdictions similaires à celles de la Chine ?

Source : Adobe / AlphonseLeong.Photos « Nous verrons probablement davantage de tentatives de la part des pays pour interdire les crypto-monnaies. » « Les interdire vraiment signifierait également interdire Internet. » « Notre espoir est que d’autres pays réalisent les avantages que ces réseaux cryptographiques peuvent offrir. »

Un calcul réglementaire pour les crypto-monnaies approche. Alors que les États-Unis et l’UE alignent la législation, d’autres pays comme la Chine et la Turquie mettent en œuvre diverses interdictions pour l’industrie de la cryptographie, soulevant la question de savoir si d’autres peuvent emboîter le pas.

Il ne fait aucun doute que la plupart des gouvernements et des régulateurs ont tendance à considérer les crypto-actifs plus comme un négatif que comme un positif, cependant, un nombre important d’entre eux ira-t-il réellement sur la voie de la Chine et interdira-t-il complètement les crypto-monnaies ? Alors que les commentateurs s’adressant à Cryptonews.com conviennent que de nombreux pays peuvent introduire tôt ou tard des réglementations assez strictes, la plupart s’arrêteront confortablement avant des interdictions pures et simples.

En fait, de nombreux analystes soupçonnent qu’une fois que le marché des crypto-monnaies aura mûri et que de nouvelles réglementations seront introduites, la menace d’interdictions réelles diminuera de plus en plus. Et en parallèle, les gouvernements comprendront qu’un marché réglementé des crypto-monnaies sera un avantage net pour les nations qu’ils gouvernent.

Interdire Internet

À Nick Du Cros, responsable de la conformité et des affaires réglementaires de la première société d’investissement européenne dans les actifs numériques CoinShares , ce n’est probablement qu’une question de temps avant que nous voyions des interdictions de Bitcoin (BTC) et de crypto-monnaie dans d’autres pays. Surtout quand il s’agit de gouvernements plus autoritaires.

« Oui, nous assisterons probablement à davantage de tentatives de la part des pays pour interdire les crypto-monnaies, en particulier lorsque les crypto-monnaies sont perçues comme une menace pour le contrôle de l’État. Par exemple, où la crypto-monnaie peut être utilisée pour contourner les contrôles de capitaux, ou où les dissidents peuvent être financés malgré leur déconnexion de leur réseau bancaire local », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Cela correspond aux exigences de la Turquie, par exemple, où le gouvernement a interdit les paiements cryptographiques, en grande partie parce que les habitants avaient afflué vers le BTC (ainsi que l’or et les devises étrangères) après l’effondrement de la livre turque. Et pour Kevin Werbach, professeur d’études juridiques et d’éthique des affaires à la Wharton School de Pennsylvanie Ces interdictions se produisent en ce moment et ne sont pas simplement un long plan pour l’avenir.

Cependant, certains observateurs suggèrent que nous ne devrions pas être trop découragés par la situation actuelle et que bien que de nombreux pays puissent introduire des réglementations, ils n’iront probablement pas jusqu’à interdire les crypto-monnaies.

«Je pense qu’il y a un énorme fossé entre l’interdiction de tout extraction et commerce liés à la crypto-monnaie, dans le cas de la Chine, et les mesures que d’autres pays pourraient prendre pour réduire ou au moins réguler l’économie de la crypto. Comme il est évident pour quiconque comprend les réseaux blockchain ouverts, les interdire signifierait également interdire Internet », a déclaré Kristin Smith, PDG de Association Blockchain .

En fait, il y a déjà des signes qu’au moins certains pays adopteront une approche plus équilibrée.

Les fonctionnaires de la Réserve fédérale de États-Unis et le Commission de Sécurité et d’Echanges Par exemple, ils ont récemment déclaré que les États-Unis ne suivraient pas la Chine en interdisant les crypto-monnaies. Cependant, le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné que toute décision à la chinoise de mettre de côté les crypto-monnaies en faveur de la création d’une course claire pour un dollar numérique « reviendrait au Congrès ».

Pendant ce temps, un nombre croissant de nations (et certains États américains), d’El Salvador à l’Ukraine en passant par Cuba, ont récemment adopté une législation prenant une position favorable sur Bitcoin et les crypto-monnaies.

Différentes motivations

Bien entendu, toutes les nations ou juridictions ne sont pas en mesure d’adopter une approche positive des actifs cryptographiques. Certains ont des inquiétudes qui semblent être directement affectées par les crypto-monnaies et peuvent donc agir de diverses manières.

« Les motivations présentées par les gouvernements sont nombreuses. Par exemple, pour arrêter les activités criminelles, protéger les investisseurs de la volatilité des prix, réduire la concurrence à une CBDC soutenue par l’État, empêcher les ransomwares (etc.) », a déclaré Nick Du Cros.

Il a ajouté que, par conséquent, différents pays imposeront différentes restrictions sur les crypto-monnaies.

« Nous verrons différents pays adopter des approches différentes. Par exemple, aujourd’hui, la Russie a annoncé une sorte d’interdiction de s’efforcer de pousser l’activité de cryptographie en dehors de la Russie », a-t-il déclaré.

De même, Kevin Werbach cite le désir de lutter contre les activités illégales comme le principal moteur des gouvernements. Cela peut être considéré comme un signe encourageant pour l’industrie, car on peut affirmer que la nécessité d’éliminer les mauvais acteurs indiquerait davantage une réglementation qu’une interdiction pure et simple.

«Les principales préoccupations qui motivent des restrictions importantes sur les crypto-monnaies sont la fraude, les activités criminelles telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale ou le contrôle des capitaux. Bon nombre des soi-disant « interdictions » sont davantage des interdictions contre les bourses, car elles ne relèvent pas du cadre réglementaire existant pour les services financiers, ni des restrictions sur les interactions avec le système bancaire », a-t-il déclaré.

Cela dit, Nick Du Cros rappelle que les activités criminelles impliquant des crypto-monnaies peuvent ne pas être aussi courantes que certains le suggèrent, et qu’une telle activité pourrait être utilisée comme excuse par des gouvernements jaloux pour éradiquer ou restreindre sévèrement les crypto-monnaies.

« Quand vous regardez derrière les gros titres à motivation politique, vous pouvez voir le FUD (la peur, l’incertitude et le doute) se propager. Par exemple, la société médico-légale de blockchain de premier plan Chainalyse, a estimé que les activités criminelles ne représentaient que 0,34% des transactions de crypto-monnaie en 2020 », a-t-il déclaré.

En fait, Kristin Smith suggère que le principal moteur de la poussée actuelle vers la réglementation (ou l’interdiction) est peut-être simplement le désir du gouvernement de maintenir un contrôle monopolistique sur le système financier.

« Si nous prenons l’exemple de la Chine, ce serait probablement pour maintenir un contrôle étatique strict du système financier et étouffer toute tentative non gouvernementale de cultiver de nouveaux réseaux financiers », a-t-il déclaré.

L’impossibilité des interdictions générales

Bien que nous puissions voir une tendance à des mesures strictes dans les mois à venir, la plupart des observateurs sont plus positifs quant à l’avenir.

« Au fur et à mesure que la réglementation se développe pour répondre aux préoccupations légitimes concernant les marchés des crypto-monnaies, les interdictions deviendront moins courantes », a déclaré Kevin Werbach.

De même, Kristin Smith soupçonne qu’à mesure que le temps passe et que les actifs cryptographiques gagnent en succès sans mettre en péril le système financier, les gouvernements adopteront une vision de plus en plus favorable de la cryptographie.

« Notre espoir est que d’autres pays réalisent les avantages que ces réseaux cryptographiques peuvent apporter à leurs citoyens et adoptent ces réseaux, plutôt que d’essayer de leur résister », a-t-il expliqué.

Dans le même temps, il est discutable que la plupart des gouvernements n’ont d’autre choix que d’adopter des crypto-monnaies, car les interdictions pures et simples sont potentiellement irréalisables et inapplicables.

« Le chat est sorti du sac et l’une des belles choses à propos d’un modèle décentralisé est qu’il ne peut pas être contrôlé par le gouvernement », a déclaré Charlie Silver, PDG de Permission.io .

Kevin Werbach suggère que, même en Chine, l’interdiction actuelle de la crypto-monnaie ne sera pas entièrement efficace, et cite l’utilisation de VPN (contournant le « grand pare-feu » du pays) comme exemple de la façon dont les déclarations juridiques ne sont pas toujours pleinement appliquées.

« Il ne fait aucun doute que les utilisateurs chinois négociaient en violation de l’interdiction de 2017 des échanges fiat-to-crypto avant maintenant. Nous devons voir à quel point l’effort sera sérieux pour arrêter ce genre d’activité », a-t-il déclaré.

C’est à cause de cette difficulté que la plupart des commentateurs espèrent que la grande majorité des nations démocratiques finiront par mettre en œuvre des réglementations plutôt que des interdictions. Et, en théorie, cela pourrait être une victoire pour les crypto-monnaies, les nations et les gouvernements.

