Le chat d’Alec Baldwin et Hilaria Baldwin a disparu

Le chat d’Hilaria et Alec Baldwin, Emilio, a disparu alors que la famille de l’acteur souffre de l’accident d’arme à feu le mois dernier sur le tournage de Rust, qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Hilaria s’est rendue sur Instagram mardi pour demander à ses abonnés de garder un œil sur le chat du Bengale alors que la famille espère son retour.

« Nous ne trouvons pas notre chat, Emilio », a-t-elle écrit à côté d’une photo du chat. « Si quelqu’un le voit, aidez-le s’il vous plaît à rentrer chez lui. Nous sommes tous tellement bouleversés. Il a une puce électronique mais pas de collier. » Hilaria a continué à quiconque pourrait repérer l’animal de compagnie : « La police locale est au courant, donc si vous le trouvez, veuillez les contacter. »

Alec et Hilaria ont amené Emilio chez eux en avril alors qu’il n’était qu’un chaton, l’offrant en cadeau à sa fille Carmen, 8 ans, a rapporté TMZ. Le couple est également parents de Rafael, 6 ans, Leonardo, 5 ans, Romeo, 3 ans, Eduardo, 1 an et Maria Lucia, née plus tôt cette année par mère porteuse. Alec est également le père d’une fille de 26 ans, Ireland, 26 ans, qu’il partage avec l’ex Kim Basinger.

La famille Baldwin soutient la star de 30 Rock depuis l’incident tragique sur le tournage de son film Rust, au cours duquel Alec a déchargé un pistolet prop qui était sans le savoir rempli de balles réelles. Hutchins a été tué par balle et le réalisateur Joel Souza a été blessé dans l’incident, bien qu’il soit sorti de l’hôpital peu de temps après avoir été transporté et soigné là-bas.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer le choc et la tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a déclaré Alec dans un communiqué à la suite de l’incident, ajoutant qu’il « coopérait pleinement » avec l’enquête policière en cours. « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna », a-t-il ajouté.

Hilaria s’est également tournée vers les réseaux sociaux pour soutenir son mari : « Mon cœur est avec Halyna. Son mari. Son fils. Leur famille et leurs proches. Et mon Alec », a-t-elle écrit. « On dit ‘Il n’y a pas de mots’ parce qu’il est impossible d’exprimer le choc et le chagrin d’un accident aussi tragique. Déchirement. Perte. Soutien. »