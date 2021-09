Le chat de groupe de Deathloop est désordonné et je l’aime

Capture d’écran : Bethesda / Kotaku

Deathloop fait beaucoup de choses correctement. L’une de ces choses est les journaux de discussion. Quand vous ne vous lancez pas dans une vague de meurtres, vous lisez les DM privés de ceux que vous venez de tuer. Arkane a fait un excellent travail en imprégnant ses méchants d’un flair et d’une personnalité d’outre-tombe, grâce à l’un des meilleurs fils de discussion de groupe en jeu que j’ai jamais lus.

« C’est la grande console exclusive de la PS5 pour l’automne 2021 et vous voulez parler des journaux de discussion ? » Oui, oui je le fais. Malgré d’excellents dialogues et doublages, il est difficile de connaître les personnages principaux de Deathloop lorsque vous êtes occupé à les poignarder au visage. Ils essaient de préserver une boucle temporelle infinie pendant que vous, incarnant leur ancien collègue Colt, devez les assassiner pour la briser. C’est une configuration astucieuse qui ne laisse pas beaucoup de place au bavardage cinématographique.

Heureusement, l’équipe adverse a jonché l’île du jeu de morceaux intrigants sous forme de journaux intimes, de journaux audio et de fichiers informatiques, comme le veulent souvent les PNJ de simulation immersive, et ils regorgent de saveur. Mais mon préféré est de loin le Temporary Group Channel, un journal de discussion qui évolue au cours de la journée mais commence par un banger :

Capture d’écran : Bethesda / Kotaku

Vous pouvez pratiquement sentir l’énergie « beaucoup de gens tapent » sur l’écran. Qu’il s’agisse de sujets très sérieux déraillés par des bœufs de côté, ou du crépitement inintelligible de personnes déchargeant toutes leurs réactions instinctives dans une demi-douzaine de directions différentes en même temps, c’est toute une ambiance. Un qui, bien qu’il ait muté au fil des ans en passant de AIM à SMS à Google Chat à Slack à Discord, je me sens au plus profond de mes os.

Overarchiver, la poignée de l’antagoniste principale de Deathloop, Julianna, perd la tête en essayant de garder les gens sur leur tâche. FranklyMyDarlin, le chanteur et résident freak des feux d’artifice, pose des questions inutiles. Aleksis “AlphaWolf69” (baiser du chef) continue de faire exploser le chat avec plus de stupidité et tout en majuscules. Et puis il y a la cerise parfaitement placée de Harriet pour couronner le lore sundae: “Les adultes parlent.”

G/O Media peut toucher une commission

Le premier journal se termine par le démarrage de Colt à partir du chat de groupe (RIP), mais cela ne s’arrête pas là. Plus tard dans la journée, AdminCharlie menace d’interdire AlphaWolf69 pour être un crétin et un fluage d’essayer d’amener le scientifique Wenjie à venir à sa soirée costumée ce soir-là. J’espère que vous l’apprécierez autant que moi :

Capture d’écran : Bethesda / Kotaku

« JE SUIS EMPEREUR DES ÉLECTRONS. » Fautes d’orthographe. Ce seul ami vous dit de tout régner. Une ellipse soigneusement déployée de la part de la personne qui veut être impliquée mais ne prend pas parti et feint juste d’être embarrassée par tout cela. Je souhaite que chaque note de jeu vidéo dans l’univers soit aussi bonne.

L’écriture et les caractérisations des autres documents et journaux de discussion que vous rencontrez sont également fantastiques. « JE SUIS invité à la fête, n’est-ce pas », demande le physicien Egor dans un échange privé. “APPELEZ-MOI PAR MA PUTAIN DE POIGNÉE VOUS SADSAK SAC DE SADSHIT”, répond Aleksis. J’aime aussi le message du restaurant de fruits de mer expliquant l’abondance de hamburgers abandonnés partout : « Fristad Fish and Chips ne sera pas disponible pendant le Loop en raison de la popularité du plat avant le premier jour.

Deathloop est un jeu qui consiste à récolter des informations et à en tirer parti pour découvrir le secret qui explique pourquoi vous êtes piégé dans un cycle répétitif de 24 heures. Habituellement, ce genre de détective est au mieux superficiel dans un jeu de tir à la première personne avec autant de style que celui d’Arkane, mais Deathloop l’élève au rang d’attraction principale, et quand cela fonctionne, cela fonctionne à merveille.