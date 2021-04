Le chat de Meghan Oprah «n’est pas similaire» à l’interview de Diana qui a provoqué un «scandale», selon un expert | Royal | Nouvelles

La princesse de Galles était au centre de la controverse lorsque son interview révélatrice de BBC Panorama l’a vue divulguer des détails privés sur son mariage en ruine avec le prince Charles. Au cours de la conversation historique, Diana a admis «nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé», en référence à la prétendue infidélité de Charles.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été comparés à la défunte princesse après que leur entretien explosif avec Mme Winfrey les ait vus faire de graves allégations concernant la famille royale.

Cependant, selon un expert royal, le couple n’est pas aussi pertinent que la princesse Diana en ce qui concerne leur position dans le cabinet.

Harry et Meghan avaient abandonné leurs fonctions royales au moment de la diffusion de leur interview, ce qui, selon l’auteur royal Pauline Maclaran, différencie également leur situation de celle de Diana.

Elle a dit à E! News: « Je ne pense pas que le [Meghan and Harry] L’interview peut vraiment être notée de la même manière que l’interview de Diana, qui a vraiment fortement tourné le public contre la famille royale ici.

«Quand Diana a fait ses interviews, c’était après avoir subi beaucoup d’autres choses pendant cette période, donc c’était une sorte de scandale culminant ou le point culminant d’une série de scandales, vraiment.

« Cette fois, je pense que ce n’est pas tout à fait la même chose et surtout parce que Harry et Meghan étaient déjà partis. »

Le co-auteur de « Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture » a également souligné que Diana était mariée à l’héritier du trône et avait donné naissance à un futur roi au moment où son entretien avec le journaliste Martin Bashir a fait la une des journaux.

Elle a dit: «Harry et Meghan sont légèrement plus périphériques.

L’expert a ajouté: « Meghan n’est pas là depuis aussi longtemps que Diana et elle n’est pas la mère des futurs rois. »

Au cours de la spéciale explosive de CBS, Meghan a affirmé qu’un royal sans nom avait soulevé des «inquiétudes» concernant la peau de leur fils Archie avant sa naissance.

Buckingham Palace a publié une déclaration rare en réponse à l’interview de Meghan et Harry en promettant de «répondre» aux allégations «préoccupantes» du couple.