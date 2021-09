Le chat tombant de Miami et ce chien de cricket ont eu le meilleur week-end sportif de tous les temps

Il n’y a rien de mieux qu’un bon animal de sport, et cette semaine nous a donné non pas un, mais DEUX exemples étonnants de sports envahis par nos amis félins et canins.

Pourquoi les humains devraient-ils avoir tout le plaisir ? Pourquoi attirent-ils l’attention uniquement à cause de leur vitesse et de leurs capacités de saut ? Les chats et les chiens seraient meilleurs en sport que nous tous s’ils possédaient des pouces opposables, et c’est tout. Ce que j’essaie de dire ici, c’est que nous avons besoin de soccer canin. Désolé, je me suis un peu perdu là-bas.

CHAT DE MIAMI

C’est la vidéo Internet la plus stressante que j’aie jamais vue impliquant un animal. Je n’ai aucune idée de comment un chat a atteint le pont supérieur du Hard Rock Stadium, ou pourquoi il pensait que c’était une bonne idée d’essayer de réduire l’extérieur – mais mec, mon cœur battait à tout rompre.

Miami méritait de revenir par derrière et de gagner samedi soir uniquement parce que les fans avaient les moyens de saisir un drapeau américain et d’attraper le chat qui tombait, sous les acclamations de la foule. Le chat, eh bien, c’est un chat. Il n’appréciait même pas d’avoir sa vie sauvée. Au lieu de cela, il s’est contenté de griffer l’homme qui le tenait et a voulu le tuer.

C’est la preuve que les chats n’apprécient rien.

BON CHIEN DE CRICKET

En juxtaposition étonnante à Miami Cat, nous avons Cricket Dog, le chien qui voulait juste jouer au cricket. Il n’y a rien d’effrayant ici. Pas de terreur à vous serrer la poitrine, juste de la joie. Criez au garçon qui a couru sur le terrain et qui a probablement eu une sévère conversation pour avoir amené le chien de la famille sur le terrain de cricket et ne pas s’y accrocher.

Personnellement, c’était parfait. Chaque match de cricket devrait avoir une pause chien.