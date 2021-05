Le chatbot WhatsApp MyGov Corona Helpdesk vous permet désormais de trouver le centre de vaccination COVID-19 le plus proche: Comment utiliser, autres détails

Le chatbot est accessible sur les versions mobile et de bureau de WhatsApp sur ce numéro: +91 9013151515. (Crédit photo: .)

Le chatbot WhatsApp MyGov Corona Helpdesk vous permet désormais de trouver les centres de vaccination COVID-19 les plus proches, a annoncé MyGovIndia, la plate-forme d’engagement des citoyens du gouvernement indien. Le chatbot a été lancé l’année dernière pour aider à lutter contre la désinformation et partager des informations authentiques sur COVID-19. Il a été développé par la plate-forme d’IA conversationnelle basée à Mumbai, Haptik.

«Préparez-vous, ne paniquez pas», a écrit MyGovIndia sur Twitter alors que l’Inde a lancé sa plus grande campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus le 1er mai (les inscriptions commençant le 28 avril). Étant donné que MyGov Corona Helpdesk est l’une des plus grandes lignes d’assistance basées sur l’API intégrées à la plus grande plate-forme de messagerie du pays, WhatsApp, il est tout à fait normal qu’il obtienne cette nouvelle capacité à trouver les centres de vaccination les plus proches.

Trouvez votre centre de vaccination le plus proche ici, via le Chatbot du Helpdesk MyGov Corona! Tapez simplement “ Namaste ” au 9013151515 sur WhatsApp ou visitez https://t.co/D5cznbq8B5. Préparez-vous, ne paniquez pas! #LargestVaccineDrive #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/qbfFlr5G0T – MyGovIndia (@mygovindia) 1er mai 2021

Pour certains contextes, le gouvernement n’a révélé que récemment que le chatbot avait franchi la barre des 3 crores pour devenir un «pont entre les citoyens et le gouvernement et assurer la diffusion d’informations authentiques, freiner les rumeurs, les mythes et la désinformation» en relation avec la pandémie.

Lire aussi | Lancement du répertoire des soins de santé Truecaller COVID-19 en Inde pour vous aider à trouver les hôpitaux COVID près de chez vous

Comment utiliser MyGov Corona Helpdesk pour trouver les centres de vaccination COVID-19 à proximité:

Le chatbot est accessible sur les versions mobile et desktop de WhatsApp sur ce numéro: +91 9013151515.En tapant un simple «Salut» ou «Bonjour», une réponse automatique du chatbot sera générée. À ce stade, le chatbot vous donnera une liste d’options (ou requêtes) à choisir. Avec la nouvelle mise à jour, «Vaccination COVID – Centres et informations authentiques» devient l’option 1. Cela signifie que si vous cherchez à obtenir des informations relatives à la vaccination, vous devez taper 1. Ensuite, le chatbot vous demandera si vous cherchez pour obtenir des informations relatives au centre de vaccination ou simplement des informations authentiques sur la vaccination COVID. Cela signifie que si vous cherchez à trouver un centre de vaccination à proximité, vous devez taper 1, le chatbot vous demandera alors de saisir votre code PIN postal à 6 chiffres.En réponse, le chatbot vous donnera une liste de centres le plus proche de vous avec la date à laquelle la vaccination sera disponible dans ce centre ainsi que le nombre d’emplacements disponibles. Il s’avère que nous n’avons pas pu trouver de créneau pour 18-44 dans notre voisinage (à Dwarka, New Delhi). Les créneaux horaires n’étaient disponibles que pour les 45 ans et plus au moment du dépôt de ce rapport. Votre kilométrage, bien sûr, variera en fonction de votre emplacement.La réponse sera accompagnée d’un lien vers le portail CoWIN où vous pourrez vous inscrire (au cas où vous ne l’auriez pas déjà) et vous connecter pour la vaccination. Les prochaines étapes, y compris la prise de rendez-vous, se feront via CoWIN.

Notez que les réponses sont retardées (parfois de plus de 10 minutes) à ce moment-là – peut-être en raison d’un trafic intense – donc juste au cas où vous ne recevriez pas une invite immédiatement, ne paniquez pas et ne vous découragez pas. Le chatbot fonctionne bien (tout comme votre WhatsApp).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.