Le château d’eau Grand Designs qui a coûté 2 millions de livres sterling à rénover se vend en deux mois

e château d’eau Grand Designs à Kennington, qui fournissait autrefois la maison de travail dans laquelle Charlie Chaplin vivait lorsqu’il était enfant, a finalement été vendu après que le prix a été réduit de 3,6 millions de livres sterling à 2,75 millions de livres sterling – Homes and Property peut révéler en exclusivité.

Datant de 150 ans, la structure abandonnée a été achetée en 2010 par un promoteur immobilier averti et son partenaire et convertie en un épisode mordant sur Grand Designs.

Le nouveau propriétaire envisage d’ajouter un bain à remous sur le toit-terrasse glamour de la propriété inhabituelle

Leigh Osborne et son partenaire Graham Voce ont repéré la tour depuis leur appartement loué au 36e étage de l’immeuble Strata, à quelques centaines d’années seulement.

Ils l’ont acheté pour seulement 380 000 £ et ont dépensé près de 2 millions de livres sterling pour transformer le bâtiment abandonné classé Grade II en une maison de cinq chambres et quatre salles de bains. Ils ont tout risqué pour terminer le projet, qui a coûté bien plus que ce qu’ils avaient prévu, et a même mis certains coûts sur la carte de crédit de la grand-mère d’Osborne.

Il a maintenant été vendu par Foxtons au directeur commercial londonien Jamie Hamer. Un porte-parole de l’agent immobilier a refusé de commenter le prix. Cependant, la propriété a suscité beaucoup d’intérêt, suggérant qu’elle s’approchait du prix demandé de 2,275 millions de livres sterling.

La maison a été mise sur le marché pour la première fois par Osborne et Voce en 2018, où elle est restée en place pendant six mois avant que le prix ne soit abaissé une fois et retiré. Il a ensuite été lancé à nouveau en avril à un prix inférieur alors que les restrictions de verrouillage commençaient à s’assouplir. Des contrats ont été échangés cette semaine.

La tour a été construite en 1867 pour fournir un approvisionnement en eau de 30 000 gallons pour le Lambeth Workhouse voisin où plus de 800 familles démunies étaient autrefois logées et où Charlie Chaplin, sept ans, vivait avec sa mère appauvrie.

La chambre du haut de la tour rénovée sert d’espace de réception et s’étend sur 24 m² avec vue panoramique

La rénovation comprenait la restauration de la tour et l’ajout d’un cube de verre à deux niveaux sur le dessus offrant une vue sur le centre et le sud de Londres avec les plus grandes portes coulissantes d’Europe installées. La salle du haut à couper le souffle est utilisée comme espace de réception et couvre 24 pieds carrés avec une vue panoramique.

« J’ai toujours été fasciné par les châteaux et c’est ce qui se rapproche le plus d’en posséder un dans le centre de Londres. Je prévois de mettre une table à manger dans la salle d’observation supérieure et je pourrais regarder dans un bain à remous si la terrasse sur le toit le permet », explique Hamer.