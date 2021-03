La Morelenitsa C’est une fête appartenant au folklore de la partie orientale des pays slaves. La fête a lieu dans la semaine précédant le début du Carême. Le protagoniste est un épouvantail qui se brûle dans un feu de joie à la fin de la semaine.

La Maslenitsa commémore également la fin de la saison d’hiver et le Bienvenue au printemps. Au cours de cette semaine, il est habituel de manger bliný, une crêpe à la farine et aux œufs, qui est l’un des aliments les plus caractéristiques de cette tradition.

Pour cette année, dans le parc d’art Nikola-Lenívets, dans la région de Kaluga, en Russie, un Château de 24 mètres élaboré avec des éléments naturels (vignes et foin). Cette construction a été appelée « château de coronavirus cannibale« et il a été brûlé comme un symbole pour écarter bientôt la pandémie.

Un artiste a fait de ce château un symbole d’espoir (en brûlant le mauvais) pour surmonter bientôt la rupture provoquée par Covid-19. L’événement a eu lieu le 13 mars, un jour avant la fin officielle de la célébration.

À côté du château, il y avait également des expositions neuf oeuvres fabriqué avec du métal, du contreplaqué et divers tissus, réalisé par l’artiste Olga Lesnikova. Les créations, aux formes géométriques et aux couleurs éclatantes, n’ont pas subi le même sort que le château.

Dans un paysage plutôt idyllique, et peu printanier à cause de la neige, beaucoup se sont rassemblés pour voir les œuvres de Lesnikova, mais surtout regarder le château brûler et souhaite la fin de la pandémie le plus tôt possible.