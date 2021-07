Le chauffage global a atteint un «point de basculement» ⋆ 10z viral

Une nouvelle étude sur les signes vitaux de la planète a révélé que de nombreux indicateurs clés de la crise climatique mondiale s’aggravent et approchent ou dépassent les points de basculement clés à mesure que la terre se réchauffe.

Dans l’ensemble, l’étude a révélé que 16 des 31 signes vitaux planétaires suivis, y compris les concentrations de gaz à effet de serre, le contenu thermique des océans et la masse de glace, ont établi de nouveaux records inquiétants. “Il y a de plus en plus de preuves que nous nous rapprochons ou avons déjà dépassé les points de basculement associés à des parties importantes du système terrestre”, a déclaré William Ripple, écologiste à l’Oregon State University et co-auteur de la nouvelle recherche, dans un communiqué. “Les signes vitaux planétaires mis à jour que nous présentons reflètent en grande partie les conséquences d’un statu quo incessant”, a déclaré Ripple, ajoutant qu'”une leçon majeure de Covid-19 est que même une diminution colossale des transports et de la consommation ne suffit pas et que, au contraire, transformationnelle des modifications du système sont nécessaires.

Alors que la pandémie a fermé les économies et changé la façon dont les gens pensent au travail, à l’école et aux voyages, elle n’a pas fait grand-chose pour réduire les émissions globales de carbone dans le monde. L’utilisation de combustibles fossiles a légèrement baissé en 2020, mais les auteurs d’un rapport publié dans la revue BioScience affirment que le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux “ont tous établi de nouveaux records depuis le début de l’année pour les concentrations atmosphériques en 2020 et 2021”.

En avril 2021, la concentration de dioxyde de carbone a atteint 416 parties par million, la concentration mensuelle moyenne mondiale la plus élevée jamais enregistrée. Les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites depuis 2015, et 2020 a été la deuxième année la plus chaude de l’histoire.

Bonne chance pour l’investissement de votre propre parti dans la garde d’enfants, l’action climatique et les infrastructures tout en supposant que vous survivrez à une marge de 3 voix à la Chambre – surtout après avoir choisi d’exclure les membres de couleur des négociations et avoir qualifié cela d’« accomplissement bipartite ». https://t.co/0VF8Z73vAa – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 28 juillet 2021

L’étude a également révélé que le bétail, une source importante de gaz réchauffant la planète, compte désormais plus de 4 milliards de personnes et que leur masse totale est supérieure à celle de tous les humains et animaux sauvages réunis. Le taux de perte de forêts en Amazonie brésilienne a augmenté en 2019 et 2020, atteignant un sommet en 12 ans de 1,11 million d’hectares déboisés en 2020.

SE PASSE MAINTENANT : @SenSchumer, @SpeakerPelosi et les membres du Congrès se mobilisent pour une action climatique audacieuse à l’extérieur du Capitole avec @ClimatePower et @LCVoters. https://t.co/jXd2J0R9Q3 – Climate Power (@ClimatePower) 28 juillet 2021

L’acidification des océans est proche d’un record absolu, et lorsqu’elle est combinée à des températures océaniques plus chaudes, elle menace les récifs coralliens dont plus d’un demi-milliard de personnes dépendent pour leur nourriture, les dollars du tourisme et la protection contre les ondes de tempête.

Juillet 2015 : le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Juillet 2016 : le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Juillet 2017 : le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Juillet 2018 : le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Juillet 2019 : le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Juin 2021 : le mois de juin le plus chaud jamais enregistré Oui. Il est temps de se ressaisir et de prendre des mesures audacieuses pour le climat. – Bernie Sanders (@BernieSanders) 28 juillet 2021

Cependant, il y avait quelques points positifs dans l’étude, notamment les subventions aux combustibles fossiles atteignant un niveau record et le désinvestissement des combustibles fossiles atteignant un niveau record.

Afin de changer le cours de l’urgence climatique, les auteurs écrivent que de profonds changements doivent se produire. Ils disent que le monde doit développer un prix mondial du carbone qui soit lié à un fonds socialement juste pour financer les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans le monde en développement.