Le chauffeur d’aujourd’hui, Paul Stanley percuté par un autre véhicule

Le conducteur d'aujourd'hui percuté par un autre véhicule, « sans freins »

Une peur énorme!Paul Stanley a eu la peur de sa vie après qu’un taxi a perdu le contrôle et s’est écrasé dans le véhicule dans lequel il montait. Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, le chauffeur bien-aimé du programme Hoy conduisait avec le personnel de Televisa lorsque l’autre véhicule a perdu ses freins et a été heurté dans la voiture dans laquelle ils embarquaient, provoquant une peur énorme.

Selon le journaliste, heureusement paul stanley il va bien et n’a pas connu une forte frayeur et des pertes matérielles que l’assurance automobile a absorbées ; cependant, qui, si cela avait des répercussions sur son cou, était le conducteur, qui se retrouverait vraisemblablement avec une minerve.

Bien que cela ne soit pas arrivé aux adultes, Dael Quiroz souligne que la semaine n’a pas été bonne pour Andrea Legarreta et le partenaire de Raúl Araiza en Aujourd’hui Eh bien, récemment j’avais déjà donné deux notes pas très positives.

C’est le même youtubeur connu sous le nom d’El Arguenderito qui a partagé que Paul Stanley avait ouvert un restaurant qui n’a pas cessé à cause de la publicité, puisque lui-même et de nombreuses personnes célèbres l’ont partagé sur leurs réseaux sociaux ; cependant, tout semble indiquer qu’il y a des problèmes.

Dael assure que le problème de l’entreprise du fils de Paco Stanley est que le personnel n’y dure pas longtemps, car ils cessent simplement d’aller du jour au lendemain, sans donner de raison de la raison de cette situation, comme s’ils avaient de mauvaises conditions de travail, le travail ou le responsable y est pour quelque chose.

D’autre part, Quiroz a également partagé que Paul Stanley a récemment eu un mauvais goût dans la bouche puisqu’il ne se caractérise pas par sa bonne humeur, Dael l’a décrit comme « amer », indiquant que c’est généralement le caractère de ceux qui se consacrent. faire rire.

Le problème en question était un hôte invité sur le Programme d’aujourd’hui, en l’absence du bien-aimé Raúl Araiza, Yurem, qui apparemment dérangeait peu à peu le chauffeur et l’acteur jusqu’à ce que sa patience ne lâche plus et que Yurem finisse en larmes.

Soi-disant, Yurem Rojas pleurerait et pleurerait jusqu’à ce que la production de Hoy s’approche pour voir ce qui se passerait, car Stanley l’aurait poussé en ne soutenant plus ses commentaires.

Dael a assuré que la production donnait sa place de chef d’orchestre titulaire à Paul et que le lendemain Yurem n’apparaissait plus dans l’étoile du matin de Televisa, malgré le fait qu’il avait déjà été payé toute la semaine.