Le chauffeur de camion du New Jersey Edward Durr bat le président du Sénat de l’État, Dem de longue date

L’Associated Press a officiellement convoqué une course au Sénat de l’État dans le sud du New Jersey en faveur du candidat républicain et chauffeur de camion commercial Edward Durr, qui n’a dépensé que 153 $ pour sa campagne principale.

Durr a remporté l’élection sur le leader législatif le plus ancien de l’histoire de l’État et actuel président du Sénat du New Jersey, Steve Sweeney, un démocrate.

Le candidat outsider a attiré l’attention nationale lorsqu’il a été révélé qu’il menait Sweeney par des milliers de voix jeudi alors qu’il n’avait dépensé que 153 $ pour sa campagne principale. Durr a déclaré à Fox News qu’il avait dépensé environ 5 000 $ pour sa campagne électorale générale.

Sweeney a siégé au Sénat de l’État pendant deux décennies et est le principal législateur de la chambre haute du New Jersey depuis 2010. Sweeney est également l’un des démocrates les plus éminents de l’État.

Cela signifie que la victoire de Durr bouleversera la direction du Parti démocrate du New Jersey et marquera la saison ouverte à la première place du Sénat.

Les démocrates du Sénat de Garden State sont déjà figés dans leur nouvelle quête de leadership, Sweeney reportant une réunion de jeudi mercredi soir.

L’Associated Press a appelé la course en faveur de Durr jeudi, deux jours après le jour des élections.

Durr est un chauffeur de camion de meubles de métier et un acteur politique naissant, ayant tourné sa vidéo de campagne sur un téléphone portable.

« J’ai vécu ici toute ma vie. Je suis chauffeur de camion commercial depuis 25 ans. Je me considère comme un « col bleu » », déclare Durr sur son site Web de campagne.

Durr n’a dépensé que 153 $ pour sa campagne principale, selon les dossiers de financement de la campagne.

