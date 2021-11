Le candidat républicain au Sénat de l’État du New Jersey et chauffeur de camion Ed Durr est sur le point de vaincre le président de longue date du Sénat, Steve Sweeney, lors d’une victoire écrasante qui bouleverserait la direction du Parti démocrate dans l’État du jardin.

Le chauffeur de camion Raymour & Flanagan, âgé de 62 ans, détient une avance de plus de 2 000 voix dans une course serrée pour le siège du Sénat du troisième district de l’État.

CHAUFFEUR DE CAMION RÉPUBLICAIN QUI FONCTIONNE CONTRE LE DEM DE LONGUE DURÉE, SWEENEY

« Je ne l’ai pas battu. Nous l’avons battu », a déclaré Durr sur « Fox News Primetime » mercredi soir. « L’État du New Jersey, les habitants du New Jersey l’ont battu. Ils ont écouté ce que j’avais à dire et j’ai écouté ce qu’ils avaient à dire, et c’est une répudiation du gouverneur Murphy [who] est allé nous enfermer et a ignoré la voix du peuple et le sénateur Sweeney a choisi de ne rien faire pendant ces 18 mois », a-t-il déclaré.

Edward Durr, candidat au Sénat de l’État du New Jersey (campagne Ed Durr)

Durr aurait dépensé moins de 5 000 $ pour sa campagne électorale générale. Sa vidéo de campagne a été filmée sur un iPhone par le neveu d’un bon ami, a-t-il déclaré.

Sa victoire prouve que « vous ne pouvez pas dire aux gens qu’ils ne peuvent pas avoir de travail. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu’ils ne peuvent pas aller à l’église », a-t-il déclaré à l’animatrice Rachel Campos-Duffy. « Et c’est ce qui a été fait. Et il n’y a rien eu de fait par la législature, donc c’était la voix du peuple qui était entendue clairement. »

Durr a déclaré qu’il se sentait obligé de se présenter contre Sweeney en raison des frustrations résultant de la réponse de l’État aux coronavirus et des blocages, qui ont eu un impact paralysant sur l’emploi dans l’État.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il prévoyait de faire lors de son premier jour en tant que président du Sénat, Durr a répondu : « Je ne sais vraiment pas. »

« C’est le facteur clé. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais j’apprendrai ce que j’ai besoin de savoir », a-t-il promis, « et je vais garantir une chose. Je serai la voix et les gens m’entendra parce que s’il y a une chose que les gens apprendront sur moi, j’ai une grande gueule et je ne me tais pas quand je veux être entendu. Je vais être entendu.