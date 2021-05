Le chauffeur pédophile de Jimmy Savile, Ray Teret, qui a violé des jeunes filles, meurt en prison | UK | Nouvelles

À la fin des années 1950, M. Teret aurait rencontré M. Savile lors d’un concours de chant dans une salle de bal de Manchester.

Teret est devenu serveur à la salle de bal The Ritz dans le centre-ville de Manchester au début des années 1960 et c’est là qu’il a rencontré à nouveau Savile, qui se souvenait de lui comme “ The Singer ”.

Il s’est ensuite vu proposer un emploi dans son Jimmy Savile Disc Club à Higher Broughton où il est devenu DJ avant de rompre les liens avec M. Savile.

Il était employé par M. Savile comme chauffeur dans les années 1960 après avoir travaillé à Radio Caroline.